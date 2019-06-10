10 июня: Зачем нужен секс, галантный пес и что вынюхивают слоны
А теперьДоброе утро! После жарких выходных будет даже приятно на пару дней засесть в уютном и прохладном от кондиционера рабочем кабинете. А через два дня – снова отдыхаем!
Погода на эти дни ожидается аномально жаркая, возможен небольшой дождик, так что не забудьте взять с собой зонтик.
Начнем с день с капельки милоты. Как давно вы дарили цветы своим возлюбленным? Как давно вы получали цветы в подарок? А вот галантный кавалер на видео решил порадовать свою даму.
А теперь к новостям.
Французские ученые-эволюционисты выяснили почему появился секс. Согласно их исследованию, многоклеточные существа отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения "заразных" форм рака.
Самый простой защиты от таких типов рака – большое разнообразие генов. На сегодняшний момент с помощью секса размножаются более 99% многоклеточных организмов.
И новость из мира животных.
На днях ученые выяснили, что слоны могут определять объем еды по … запаху. Чтобы оценить количество пищи слоны поднимают хоботы, подобно подводному перископу и нюхают окружающее пространство. Ученые провели эксперимент, в ходе которого перед животными ставили два закрытых крышкой ведра с семенами подсолнечника. Испытуемые безошибочно выбирали емкость, в которой находилось больше еды. Новое открытие, по мнению ученых поможет в сохранении слонов в природе.
В качестве музыкальной паузы сегодня смотрим новый клип электронного проекта «Аигел» c атмосферой 20-х годов. Главную роль в нем исполнил один из участников Shortparis.
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