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Утро в Туле
10 июня: Зачем нужен секс, галантный пес и что вынюхивают слоны

10 июня: Зачем нужен секс, галантный пес и что вынюхивают слоны

А теперьДоброе утро! После жарких выходных будет даже приятно на пару дней  засесть в уютном и прохладном от кондиционера рабочем кабинете. А через два дня – снова отдыхаем!

 

Погода на эти дни ожидается аномально жаркая, возможен небольшой дождик, так что не забудьте взять с собой зонтик.

 

Начнем с день с капельки милоты. Как давно вы дарили цветы своим возлюбленным? Как давно вы получали цветы в подарок? А вот галантный кавалер на видео решил порадовать свою даму.

 

А теперь к новостям.

Французские ученые-эволюционисты  выяснили  почему появился секс.  Согласно их исследованию, многоклеточные существа  отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения "заразных" форм рака. 

Самый простой защиты от таких типов рака – большое разнообразие генов.  На сегодняшний момент с помощью секса размножаются более 99% многоклеточных организмов.

 

И новость из мира животных.

На днях ученые выяснили, что слоны могут определять объем еды по … запаху. Чтобы оценить количество пищи слоны поднимают хоботы, подобно подводному перископу  и нюхают окружающее пространство.  Ученые провели эксперимент, в ходе которого перед животными ставили два закрытых крышкой ведра с семенами подсолнечника. Испытуемые безошибочно выбирали емкость, в которой находилось больше еды. Новое открытие, по мнению ученых поможет в сохранении слонов в природе.

 

В качестве музыкальной паузы сегодня смотрим новый клип электронного проекта «Аигел» c атмосферой 20-х годов. Главную роль в нем  исполнил один из участников Shortparis.

 

В галерее сегодня  - просто забавные картинки.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +1
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