10 июня: Зачем нужен секс, галантный пес и что вынюхивают слоны

А теперьДоброе утро! После жарких выходных будет даже приятно на пару дней засесть в уютном и прохладном от кондиционера рабочем кабинете. А через два дня – снова отдыхаем!

Погода на эти дни ожидается аномально жаркая, возможен небольшой дождик, так что не забудьте взять с собой зонтик.

Начнем с день с капельки милоты. Как давно вы дарили цветы своим возлюбленным? Как давно вы получали цветы в подарок? А вот галантный кавалер на видео решил порадовать свою даму.

А теперь к новостям.

Французские ученые-эволюционисты выяснили почему появился секс. Согласно их исследованию, многоклеточные существа отказались от бесполого размножения в пользу секса из-за распространения "заразных" форм рака.

Самый простой защиты от таких типов рака – большое разнообразие генов. На сегодняшний момент с помощью секса размножаются более 99% многоклеточных организмов.

И новость из мира животных.

На днях ученые выяснили, что слоны могут определять объем еды по … запаху. Чтобы оценить количество пищи слоны поднимают хоботы, подобно подводному перископу и нюхают окружающее пространство. Ученые провели эксперимент, в ходе которого перед животными ставили два закрытых крышкой ведра с семенами подсолнечника. Испытуемые безошибочно выбирали емкость, в которой находилось больше еды. Новое открытие, по мнению ученых поможет в сохранении слонов в природе.

В качестве музыкальной паузы сегодня смотрим новый клип электронного проекта «Аигел» c атмосферой 20-х годов. Главную роль в нем исполнил один из участников Shortparis.

В галерее сегодня - просто забавные картинки.