1 декабря: тамагочи с персонажами из «Гарри Поттера» и «Спанч Боба» и «Счастливы вместе в Sims

Доброе утро! Вот и официально наступила зима. Самое время утепляться, греться и читать хорошие новости. Поехали!

Холодно и мокро. Сегодня в Туле дождь со снегом и до -2 градусов, которые будут ощущаться на все -9 градусов.

Прошло ровно 25 лет с тех пор, как японский производитель игрушек Bandai начал продавать тамагочи. Юбилей культовой игрушки вдохновил и компанию TheToyZone, которая представила свою версию тамагочи по мотивам сразу нескольких знаменитых франшиз.

На ютьюб-канале бренда появилась видеопрезентация новой серии из семи разных игр. Теперь вы можете приютить Буклю из «Гарри Поттера», Гэри из «Губки Боба», Луну из «Сейлор Мун», Маленького Помощника Санты из «Симпсонов», Йоши из «Супер Марио», Зубастика из «Футурамы» или, наконец, Брейнслага из Among Us. Как можно заметить, в TheToyZone решили сделать ставку на двойную ностальгию, ведь большая часть этих франшиз особенно любима детьми 1990-х и нулевых.

Сегодня слушаем «Мумий Тролль» и Даня Милохин «Башня».

Один из пользователей твиттера поделился с подписчиками скринами из компьютерной игры The Sims, где создал семью Букиных из сериала «Счастливы вместе». Казалось бы, для того, чтобы сделать это, уже давно были все предпосылки, но почему-то такая семья появилась только сейчас.

Пользователем, сотворившим этот шедевр, стала польская писательница Барбара Морриган, зарегистрированная в твиттере под ником @mementomorrigan. Она опубликовала четыре изображения, на которых можно узнать цифровые версии Даши и Гены Букиных, традиционно сидящих на диване в гостиной, Светы, болтающей по телефону, и ее брата Ромы, чем-то смущенного (как всегда). А вот собаки Барона на фотографиях почему-то нет.

Помимо поразительного сходства персонажей, Барбара полностью воссоздала интерьер квартиры, в которой жила семья: мебель выполнена в той же раскраске, что и в сериале, и расставлена по нужным местам, с киношными декорациями идентичны даже ковер и двойные обои. В описании под постом Морриган подписала: «Ни о чем не жалею». Еще бы о таком жалеть, ни секунды потраченного времени зря!

Вам грустно и одиноко? Заведите кота — и вы больше не сможете делать что-либо без его пушистой компании. Есть ли минусы? Ну… как сказать… Мыться в ванне, ходить в туалет и есть вам тоже придётся с этим хвостатым товарищем. В общем, никакого вам личного пространства, коты его вообще не признают. Мы собрали подборку фотографий их беспардонного вторжения в занятия хозяев.

Хорошего дня и просторного настроения!