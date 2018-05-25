25 мая: Спим сколько хотим - ученые разрешают!

Доброе утро! С пятницей нас всех!

На грядущих выходных: фестивали на любой вкус, мощные концерты и трибьют-шоу зарубежных звезд, театральная премьера, яркие соревнования по современным танцам и очередная серия «Звездных войн». Подробности - в нашем традиционном обзоре:

Синоптики обещают отличную погоду. Жары не будет, но все три дня уик-энда нас будет радовать солнышко:

Раз уж мы заговорили о погоде...

В Смоленске появился "летний" вариант маршруток: без окон! Точно не будет душно!

Бодрящая история из Великобритании!

На валлийском ипподроме Чепстоу завершился очередной турнир по скачкам. Главным героем соревнований стала не лошадь и не жокей, а журналистка телеканала Sky Sports Хейли Мур. Она снимала сюжет о забеге, когда на ипподром выбежала разъяренная лошадь, до этого скинувшая наездника. У Мур было достаточно времени, чтобы уйти с пути животного за пределы трассы, но вместо этого она бесстрашно бросилась на коня, ухватила его за поводья и усмирила.

Хорошо, что рядом не оказалось горящей избы!

Уже через несколько минут девушка как ни в чем ни бывало вышла в прямой эфир:

Как выяснилось потом, вся семья Хейли тесно связана с конным спортом (ее отец — известный тренер, а сестра и братья — профессиональные жокеи), поэтому девушка отлично умеет управляться с лошадьми.

«Это была самая быстрая и резвая лошадь, которую я пыталась поймать, поэтому я упала, когда это сделала. Я довольно сильная и крепкая, но если честно, это было, наверное, слегка глупо», — рассказала британская журналистка.

Новости!

23 мая в Америке, в штате Коннектикут, должен был состояться четвертьфинал школьного турнира по бейсболу. Но из-за дождя матч несколько раз переносили. Спортсменам надоело ждать и они разыграли победителя в «Камень, ножницы, бумага». По азарту, накалу страстей и эмоций вышло ничуть не хуже игры (а то и лучше - это ж странный и непонятный бейсбол). Теперь команды ожидают решения руководства американской школьной спортивной лиги - примут ли те такие результаты игры:

"Классика жанра" из Омска. 27-летний водитель легковушки Toyota забуксовал на грунтовой дороге и никак не мог вытащить свою машину. Тогда парень прошёл два километра до ближайшего рынка, взял там чужой погрузчик (читайте - угнал) и поехал на нём к своему автомобилю. Увы, погрузчиком достать машину не удалось, потому что он - тадааам! - тоже застрял в грязи. В итоге ему помог родственник, который приехал на «Ниве». Застрявший погрузчик они оставили на месте и уехали. Теперь омичу грозит уголовное наказание за угон погрузчика. Хотя он сам уверяет, что не собирался красть технику, а хотел позаимствовать её, чтобы вытащить свой автомобиль. После спасения иномарки он хотел вернуть погрузчик на место, пока никто не обнаружил пропажу, но вытянуть его из грязи не удалось. Печалька:

В России запустили онлайн-курс по машинам Голдберга! Напомним, что это такое, хотя наши постоянные читатели уже должны знать: мы в "Утре" большие фанаты машин Голдберга! Это популярный жанр инженерного творчества: устройства, которые выполняют очень простую задачу через много (слишком много!) необязательных операций. Так вот, в июне стартует первый русскоязычный онлайн-курс о машинах Голдберга. Двадцать с лишним видеолекций можно одолеть за месяц, параллельно отработав самые популярные в машинах Голдберга технические решения и построив собственную машину. Подробности о курсе здесь. Вот несколько примеров машин Голдберга:

Потанцуем!

Реалити-шоу Дженнифер Лопес про танцы World of Dance продлили на второй сезон, и жюри выпустило горячее промо-видео. Сама ДжейЛо, Дженна Дуан-Татум (бывшая жена Ченнинга Татума), Дерек Хью и NE-YO сражаются в танцевальном баттле. Все прекрасны:

Важное открытие ученых:

Долгий сон на выходных все-таки может компенсировать недосып в течение рабочей недели!

Шведские ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 48 тысяч человек и заметили, что риск ранней смерти был выше у тех, кто постоянно недосыпал все семь дней в неделю (спал меньше 5 часов в день), но был не выше обычного у тех, кто хотя бы два раза в неделю позволял себе спать столько,сколько хочется.

Если вы из тех, кто позволяет себе помять бока в субботу-воскресенье, то можете оправдывать себя этими вывода шведских ученых. Однако учтите, что результаты противоречат данным других исследований. В 2015 году специалисты из университета Питтсбурга (Пенсильвания) опубликовали в научном издании статью, в которой приводили данные о физиологических показателях участников подобного исследования; давление, уровень холестерина и другие важные показатели оказались хуже у тех, кто отсыпался на выходных, и лучше — у тех, кто все семь ночей спал положенные семь-восемь часов. Однако американские ученые не сравнивали продолжительность жизни, а шведские не измеряли давление и состав крови участников.

Короче, истина где-то посередине. Спите, разрешаем!)

В галерее пусть побудут вот эти курочки сербского акварелиста Эндре Пеновача.