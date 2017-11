21 ноября: Лишний вес как благо и снег-снежок

Утро вторника! Доброе ли?..

А на улице-то красота какая! Сбылись прогнозы синоптиков: снежок выпал! Ловите красивые снимки от Светланы Колосковой:

В Чите снегу тоже, видимо, очень обрадовались. И отметили вот таким экстремальным способом:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОЧЕНЬ ОПАСНО!

И с другого ракурса:

Теперь участников экстремальных покатушек разыскивает ГИБДД. Штрафовать будут.

Немножко милоты. Простите за кирпич текста, но так надо.

История произошла в Великобритании. Маламут по кличке Мишка, которая весит около 50 кг (это многовато для такой собачули), вместе со своим 84-летним хозяином Фрэнсисом Торли гуляла в парке. Без поводка, потому что Мишка и ходит-то еле-еле из-за ожирения. Мужчина сидел на скамейке, а собака стояла рядом с ним, когда по дорожке проехал велосипед под управлением Андреа Остхолт. На велосипеде вместе с хозяйкой находился ее терьер Вуди.

По словам женщины, Мишка агрессивно двинулась в сторону ее собаки, оскалив зубы. Остхолт попыталась защитить Вуди, но лайка укусила ее за ногу. На суде Торли заявил, что терьер сам первым залаял на Мишку, чем привлек ее внимание. Лайка действительно подошла к велосипеду, но не кусала женщину. Судья встал на сторону маламута и его хозяина, заявив, что характер укуса на ноге женщины не позволяет точно определить, какой из собак он был сделан, и что Мишка из-за своего веса не может проявлять агрессивности.

Кстати, чтоб вы не волновались: Мишка страдает из-за лишнего веса, потому что ее перекормил прежний хозяин, но в настоящее время находится на диете, прописанной ветеринаром.

Новости!

Для заправки городских автобусов в Лондоне планируется использовать биотопливо, частично изготовленное из кофейной гущи. Биотопливо из кофе предполагается смешивать с дизелем в соотношении 1:5. Биотопливо для заправки автобусов в Лондоне используют с 2015 года. Предполагается, что такая мера поможет значительно снизить выбросы углекислого газа. В качестве компонента биотоплива B20 уже используются животный жир и отработанное масло для жарки. Кофейные масла для такого топлива пока не применялись.

В Атланте (штат Джорджия, США) разрушили один из самых больших крытых стадионов в стране — арену «Джорджия Доум» (Georgia Dome), на которой играла местная команда по американскому футболу. Для уничтожения постройки, вмещавшей 71 250 зрителей, потребовалось около 2,5 тонн взрывчатки. Процесс разрушения объекта занял 15 секунд (обрушение начинается с 35 секунды видео) — через 12 секунд после взрыва рухнула крыша, а ещё три секунды ушло на то, чтобы все трибуны оказались на земле. Объект, признанный устаревшим, заменила арена «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz Stadium), которая находится в ста метрах от «Джорджии Доум». Чтобы новый стадион не был повреждён при взрыве старого, между зданиями установили высокий экран.

Компания KFC выставила на продажу палатку, которая «не пропускает интернет». Она стоит 10 тысяч долларов (около 594 тысяч рублей). Согласно описанию товара, палатка вмещает в себя «четырёх взрослых и одно ведро курицы». Она изготовлена из стали и сети из нержавеющей стали. Сверху её украшает голова и руки полковника Сандерса. Изобретение весит около трёх килограммов. Этот «антитехнологичный продукт» существует в единственном экземпляре.

Музыкальная пауза.

19 ноября состоялось вручение наград музыкальной премии American Music Awards. Самым запоминающимся моментом церемонии стало выступление Пинк. Певица исполнила песню «Beautiful Trauma» и выполнила акробатический трюк на стене 34-этажного небоскреба Microsoft Centre. К чему все эти слова, когда есть видео:

I'm sweating from just watching P! nk swing from the side of that skyscraper. #AMAs. #APerformer. pic.twitter.com/WQGyxHNmlh