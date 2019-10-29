29 октября:рассвет накануне Хэллоуина, заработок для писателей на AliExpress и русский Ван Дамм

Доброе утро! За два дня до Хэллоуина природа напомнила о грядущем празднике. На официальной странице NASA в Facebook опубликован жуткий снимок Солнца. Кадр внешне напоминает символ Хэллоуина – фонарь Джек, который обычно делают из тыквы. Необычное природное явление объясняется ультрафиолетовыми длинами волн.

За окном сегодня невесело. Выходя из дома, не забудьте зонтик.

Пермский акробат повторил легендарный трюк Ван Дамма, в котором актер, садится на шпагат в воздухе, опираясь ногами на два едущих грузовика. Парень отличился на конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов.

#РИА_Видео

Егор Тунгусков повторил знаменитый трюк Ван Дамма: парень сел на поперечный шпагат между двумя автобусами. Свое мастерство он показал на краевом конкурсе "Пермь рулит!" pic.twitter.com/mvAwL3invs — РИА Новости (@rianru) October 28, 2019

Новость для поклонников передач нулевых. В следующем году вернется в эфир передача «Слабое звено». Интеллектуальная викторина будет транслироваться на телеканале «Мир», а вот кто станет ведущим, пока неизвестно.

В 2000-х программу вела педантичная Мария Киселева, а все пародии и шутки над передачей были связаны с ее образом.

Китайская торговая площадка AliExpress запустила в России социальную сеть для «Клуб шопоголиков». Пользователи могут делиться фотографиями покупок и участвовать в их обсуждении. Социальная сеть будет интегрирована в мобильное приложение AliExpress.

Также скоро заработает и текстовая биржа AliExpress Connect, где покупатели и модные блогеры смогут писать на заказ обзоры и получать гонорары.

В качестве музыкальной паузы послушает бельгийский женский хор, который исполняет каверы на популярные песни под фортепиано.

В галерее сегодня снимки в стиле #Woodporn от пользователей Инстаграма.