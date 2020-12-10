10 декабря: Ульям Шекспир привился от коронавируса и самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2020 года
Доброе утро! До Нового года осталось 22 дня. А пока мы ждем самый волшебный вечер в году, не забываем читать только хорошие новости! Поехали!
Сегодня прекрасная погода. В Туле в четверг будет ясно, а температура воздуха днем -9…-7 градусов Цельсия.
В Великобритании началась кампания по вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает Би-би-си.
Первой прививку сделала 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю у нее день рождения, и она сказала, что вакцина — лучший подарок, который она могла получить.
Первым мужчиной, который получил дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уоркшир.
Лидер Radiohead вновь объединился с передовыми британскими электронщиками на двух впечатляющих треках, которые выпустили несколькими сотнями экземпляров только на виниле и моментально распродали в Лондоне. Появятся ли они в стримингах, непонятно. Но интернет не без добрых людей — копию сингла уже выложили на ютьюбе. Сегодня слушаем Tom Yorke, Burial и Four Tet «Her Revolution» / «His Rope».
Reddit составил рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и видеоигр 2020 года, основываясь на том, какие из них пользователи больше всего обсуждали. Об этом пишет Entertainment Weekly.
По данным издания, в этом году активность пользователей Reddit существенно возросла по сравнению с прошлым. Соцсеть связывает это с ограничениями из-за пандемии: многие развлечения оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете.
Самые популярные сериалы:
- Реалити-шоу: «Большой брат», «Виза невесты. Виза жениха», «Холостяк», «Последний герой», «Королевские гонки РуПола»;
- Комедия: «Офис», «Рик и Морти», «Сообщество», «Конь БоДжек», «Симпсоны»;
- Драма: «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Лучше звоните Солу», «Анатомия страсти», «Во все тяжкие»;
- Аниме: «Ван-Пис», «Моя геройская академия», «Наруто», «Невероятные приключения ДжоДжо», «Боруто»;
- Научная фантастика: «Звездный путь», «Мир Дикого Запада», «Доктор Кто», «Сотня», «Тьма».
Самые обсуждаемые фильмы:
- «Довод»;
- «Дюна»;
- «Мулан»;
- «Борат 2»;
- «Соник в кино»;
- «Чудо-женщина: 1984»;
- «Гамильтон»;
- «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»;
- «Черная Вдова»;
- «Человек-невидимка».
Дорогие друзья, не будем тратить время на лишние предисловия! Сегодня мы покажем вам работы фотографа из Японии Масаюки Оки, который, как он пишет в своём Инстаграме, хочет сфотографировать кошек всего мира. За его страницей следят более 200 тысяч подписчиков, и не зря! Достаточно посмотреть на то, как он снимает котов, и вы уже влюбитесь в эти снимки.
Хорошего дня и мяумного настрения!