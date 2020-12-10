10 декабря: Ульям Шекспир привился от коронавируса и самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2020 года

Доброе утро! До Нового года осталось 22 дня. А пока мы ждем самый волшебный вечер в году, не забываем читать только хорошие новости! Поехали!

Сегодня прекрасная погода. В Туле в четверг будет ясно, а температура воздуха днем -9…-7 градусов Цельсия.

В Великобритании началась кампания по вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает Би-би-си.

Первой прививку сделала 90-летняя британка Маргарет Кинан. Через неделю у нее день рождения, и она сказала, что вакцина — лучший подарок, который она могла получить.

Первым мужчиной, который получил дозу вакцины, стал 81-летний Уильям Шекспир из графства Уоркшир.

Лидер Radiohead вновь объединился с передовыми британскими электронщиками на двух впечатляющих треках, которые выпустили несколькими сотнями экземпляров только на виниле и моментально распродали в Лондоне. Появятся ли они в стримингах, непонятно. Но интернет не без добрых людей — копию сингла уже выложили на ютьюбе. Сегодня слушаем Tom Yorke, Burial и Four Tet «Her Revolution» / «His Rope».

Reddit составил рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и видеоигр 2020 года, основываясь на том, какие из них пользователи больше всего обсуждали. Об этом пишет Entertainment Weekly.

По данным издания, в этом году активность пользователей Reddit существенно возросла по сравнению с прошлым. Соцсеть связывает это с ограничениями из-за пандемии: многие развлечения оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете.

Самые популярные сериалы:

Реалити-шоу: «Большой брат», «Виза невесты. Виза жениха», «Холостяк», «Последний герой», «Королевские гонки РуПола»;

Комедия: «Офис», «Рик и Морти», «Сообщество», «Конь БоДжек», «Симпсоны»;

Драма: «Клан Сопрано», «Игра престолов», «Лучше звоните Солу», «Анатомия страсти», «Во все тяжкие»;

Аниме: «Ван-Пис», «Моя геройская академия», «Наруто», «Невероятные приключения ДжоДжо», «Боруто»;

Научная фантастика: «Звездный путь», «Мир Дикого Запада», «Доктор Кто», «Сотня», «Тьма».

Самые обсуждаемые фильмы:

«Довод»;

«Дюна»;

«Мулан»;

«Борат 2»;

«Соник в кино»;

«Чудо-женщина: 1984»;

«Гамильтон»;

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»;

«Черная Вдова»;

«Человек-невидимка».

Дорогие друзья, не будем тратить время на лишние предисловия! Сегодня мы покажем вам работы фотографа из Японии Масаюки Оки, который, как он пишет в своём Инстаграме, хочет сфотографировать кошек всего мира. За его страницей следят более 200 тысяч подписчиков, и не зря! Достаточно посмотреть на то, как он снимает котов, и вы уже влюбитесь в эти снимки.

Хорошего дня и мяумного настрения!