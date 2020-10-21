21 октября: странное похищение (и возвращение) лемура и будка для селфи собак

Доброе утро! Начинаем новый день с хороших новостей. Поехали!

Вода, вода, кругом одна вода. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +4 градусов.

Из зоопарка Сан-Франциско похитили 21-летнего страдающего от артрита кошачьего лемура по кличке Маки. Найти его помог пятилетний мальчик, сообщает Associated Press.

Новость о пропаже лемура распространилась в местных СМИ 14 октября, представители зоопарка заявили о следах незаконного проникновения на территорию заведения. За возвращение Маки объявили награду в размере $2100 (по $100 долларов за каждый год жизни), ведь кошачьи лемуры — вид, который находится под угрозой вымирания.

Животное на следующий же день заметил пятилетний Джеймс Трин, когда выходил из лютеранского детского сада, расположенного в 8 километрах от зоопарка. «Это лемур! Это лемур!» — закричал мальчик, указывая на животное. Директор детского сада Синтия Хуанг, которая была с Джеймсом, сначала не поверила ему: «Я сказала: «А ты уверен, что это не енот?»

Тем временем Маки перебежал с парковки церкви на детскую игровую площадку и укрылся в игрушечном домике. Оттуда его и забрали работники зоопарка.

15 октября подозреваемый в похищении Маки был арестован, им оказался 30-летний Кори МакГиллоуэй. При этом в день инцидента его задерживали по не связанным с лемуром обвинениям. Теперь его могут обвинить в грабеже, вандализме и похищении лемура.

В зоопарке рассказали, что после возвращения пожилой Маки был «возбужден, обезвожен и голоден». Из-за болезней ему требовался особый уход, поэтому день без присмотра сказался на здоровье животного. Теперь Маки отправят на самоизоляцию, но вскоре он вернется к другим лемурам.

Денежное вознаграждение передадут церкви, а пятилетний Джеймс вместе со своей семьей получил бессрочный абонемент на посещение зоопарка.

Не успел блудный гитарист вернуться в Red Hot Chili Peppers, как грянула пандемия и все большие студийные и гастрольные планы группы были поставлены на паузу. Посему Фрушанте вновь пустился во все тяжкие эксперименты с электронной музыкой: за год он уже выпустил два мини-альбома под псевдонимом Trickfinger и вот-вот опубликует третий, инструментальный — под собственным именем. Пластинка трогательно посвящена памяти его кошки Майи. Сегодня слушаем John Frusciante - «Brand E».

Шведская изобретательница и видеоблогер Симона Йетч построила из LEGO собачью будку для селфи. Как это работает: животное заходит в будку и жмет на педаль. Нажатие активирует камеру и кормушку с лакомствами. Таким образом собака получает угощение, а Йетч — безупречное селфи своего питомца. Вот такие:

Собака Йетч с удовольствием поучаствовала в фотосессии, но больше всего ей понравилось просто лежать внутри будки.

А вот видеоотчет о том, как проходил этот эксперимент.

Ох уж это знаменитое «и так сойдёт»! Кажется, что некоторые выбирают эту фразу как свой жизненный принцип. Ведь бывает так: есть всего одна задача, но и с ней справляться будто бы необязательно. В итоге мы получаем плитку на дороге, которая положена не той стороной, перепутанные буквы в надписях и прочие косяки, которые можно было бы исправить сразу. Мы собрали для вас в нашей галерее фотографии таких раздражающих провалов.

Хорошего дня и солнечного настроения!