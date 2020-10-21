21 октября: странное похищение (и возвращение) лемура и будка для селфи собак
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Вода, вода, кругом одна вода. Сегодня в Туле небольшой дождь, а температура воздуха прогреется до +4 градусов.
Из зоопарка Сан-Франциско похитили 21-летнего страдающего от артрита кошачьего лемура по кличке Маки. Найти его помог пятилетний мальчик, сообщает Associated Press.
Новость о пропаже лемура распространилась в местных СМИ 14 октября, представители зоопарка заявили о следах незаконного проникновения на территорию заведения. За возвращение Маки объявили награду в размере $2100 (по $100 долларов за каждый год жизни), ведь кошачьи лемуры — вид, который находится под угрозой вымирания.
Following the abduction of our beloved senior ring-tailed lemur, Maki, we received an outpouring of concern, which led to his return late Thursday evening! Somewhat anxious and hungry, Maki appears to be in good health! pic.twitter.com/zlgQR7sxeH— San Francisco Zoo (@sfzoo) October 16, 2020
Животное на следующий же день заметил пятилетний Джеймс Трин, когда выходил из лютеранского детского сада, расположенного в 8 километрах от зоопарка. «Это лемур! Это лемур!» — закричал мальчик, указывая на животное. Директор детского сада Синтия Хуанг, которая была с Джеймсом, сначала не поверила ему: «Я сказала: «А ты уверен, что это не енот?»
Тем временем Маки перебежал с парковки церкви на детскую игровую площадку и укрылся в игрушечном домике. Оттуда его и забрали работники зоопарка.
ICYMI: The moment kids spotted Maki the missing lemur in the parking lot of their Daly City preschool.He is now back at the @sfzoo. @kron4news pic.twitter.com/XII2TGQY7q— Justine Waldman (@JustineWaldman) October 18, 2020
15 октября подозреваемый в похищении Маки был арестован, им оказался 30-летний Кори МакГиллоуэй. При этом в день инцидента его задерживали по не связанным с лемуром обвинениям. Теперь его могут обвинить в грабеже, вандализме и похищении лемура.
В зоопарке рассказали, что после возвращения пожилой Маки был «возбужден, обезвожен и голоден». Из-за болезней ему требовался особый уход, поэтому день без присмотра сказался на здоровье животного. Теперь Маки отправят на самоизоляцию, но вскоре он вернется к другим лемурам.
Денежное вознаграждение передадут церкви, а пятилетний Джеймс вместе со своей семьей получил бессрочный абонемент на посещение зоопарка.
"There's a lemur! There’s a lemur!" Meet James Trinh, the 5-year-old who spotted Maki the Lemur in the parking lot of Hope Lutheran Day School in Daly City. https://t.co/RXMFtePirz pic.twitter.com/3Lusnmu0OL— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) October 17, 2020
Не успел блудный гитарист вернуться в Red Hot Chili Peppers, как грянула пандемия и все большие студийные и гастрольные планы группы были поставлены на паузу. Посему Фрушанте вновь пустился во все тяжкие эксперименты с электронной музыкой: за год он уже выпустил два мини-альбома под псевдонимом Trickfinger и вот-вот опубликует третий, инструментальный — под собственным именем. Пластинка трогательно посвящена памяти его кошки Майи. Сегодня слушаем John Frusciante - «Brand E».
Шведская изобретательница и видеоблогер Симона Йетч построила из LEGO собачью будку для селфи. Как это работает: животное заходит в будку и жмет на педаль. Нажатие активирует камеру и кормушку с лакомствами. Таким образом собака получает угощение, а Йетч — безупречное селфи своего питомца. Вот такие:
I built my dog a selfie booth so she can take photos of herself by pushing a pedal with her paw pic.twitter.com/lpFTVZFlId— Simone Giertz (@SimoneGiertz) October 15, 2020
Собака Йетч с удовольствием поучаствовала в фотосессии, но больше всего ей понравилось просто лежать внутри будки.
А вот видеоотчет о том, как проходил этот эксперимент.
Ох уж это знаменитое «и так сойдёт»! Кажется, что некоторые выбирают эту фразу как свой жизненный принцип. Ведь бывает так: есть всего одна задача, но и с ней справляться будто бы необязательно. В итоге мы получаем плитку на дороге, которая положена не той стороной, перепутанные буквы в надписях и прочие косяки, которые можно было бы исправить сразу. Мы собрали для вас в нашей галерее фотографии таких раздражающих провалов.
Хорошего дня и солнечного настроения!