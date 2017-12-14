14 декабря: Звезда ДПС, ёлка в небе и птичья кухня

Доброе утро! Знаете, можно скоько угодно ругать наших законодателей за "бесполезные" длинные новогодние каникулы для работающего населения страны, но... Только на мечтах об этих самых каникулах и живем.)

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Продолжаем подводить итоги года.

Российский Google опубликовал ежегодное видео, рассказывающее о главных новостях, событиях и трендах 2017-го через песню группы "Каста":

В своем блоге компания Google рассказала, что самыми популярными запросами в категории «События и явления года» стали спортивные мероприятия — жеребьевка Чемпионата мира 2018 года, чемпионат мира по хоккею 2017-го и Кубок конфедераций. В топ-10 также попали спиннер, iPhone 8 и биткоин.

Среди рэперов российские пользователи Google чаще всего искали Оксимирона; следом идут Face, Гнойный и Хаски. А вот так выглядит топ мемов 2017 года:

Ждун Это фиаско братан На донышке Вжух Чевапчичи Roll Safe Дороу Агутин Спанч Боб Кусь

И немного милоты.

Английский фотограф дикой природы Кейт МакРей построила кормушку для птиц в виде кукольной закусочной. На «кухне» есть игрушечные микроволновка, бутылочки воды, маленькие упаковки чипсов, сладости и фрукты. Все предметы тщательно приклеены к кукольной мебели. Декорации обошлись фотографу приблизительно в 30 фунтов (около 2,3 тысяч рублей).

Кормушка сделана из переработанной древесины, металла и пластика, её дизайн помогал разрабатывать приятель МакРей. Им удалось также установить диспенсер, который отсыпает корм для птиц, и камеру, которая транслирует всё, что происходит в кормушке, в режиме реального времени.

В лесу родилась ёлочка... Новогодняя подборка:

10 декабря в Чите состоялся эффектный флешмоб, в ходе которого на спортивном аэродроме Каштак составили огромную ёлку из 160 автомобилей (включая 11 машин ДПС).

Автомобили за два часа выстроились в гигантскую ёлку на аэродроме, а из машин ДПС с проблесковыми маячками составили звезду на её вершине. Остальные участники флешмоба включили сигналы аварийной остановки, а крайние автомобили — ближний свет фар. Ну и для пущей красоты рядом с ёлкой из машин построили ещё и две снежинки.

И взгляд "изнутри":

А пилоты немецкого самолёта A380 нарисовали ёлку в небе! Это был испытательный полёт, без пассажиров на борту:

Музыкальная пауза!

Россиянка Нина Кравиц заняла первое место в списке лучших диджеев 2017 года по версии влиятельного музыкального журнала Mixmag. Это дело надо отметить:

Рекордов давно не было - исправляемся. Вот один, очень зрелищный:

Павол Дурдик из Словакии за одну минуту поджег и затушил об язык 45 спичек. Ауч:

Галерея сегодня немножко осенняя. В противовес утреннему легкому снегопаду.=)

Художник и фотограф Джоанна Хедрик использует для творчества опавшие листья - создает из них узоры на траве в парке университета Сакраменто. Начиная с 2013 года, она ежегодно при помощи садовых инструментов украшает лужайки, когда начинает опадать листва с деревьев. "Моё искусство — это взять что-то уже само по себе красивое и создать нечто уникальное, мимо чего вы не сможете просто пройти", - говорит Джоанна. Создание "лабиринтов" она сравнивает с медитацией, каждый занимает у неё по два-три часа.

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