23 декабря: рождественская открытка от робо-пса и горячие ванны для капибар

Доброе утро! До Нового года осталось 9 дней. Рассказывайте, где будете отмечать праздники? Делитесь идеями в комментариях, а еще читайте только хорошие новости!

Одевайтесь потеплее. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -14 градусов.

Подарочные коробки могут быть не тем, чем кажутся на первый взгляд. Boston Dynamics поздравила всех с наступающим Рождеством, выпустив короткий ролик с робособакой Spot. В видео робот, который прячется в коробке, приподнимается и идёт куда-то. В конце появляются титры: «Счастливых праздников».

Некоторые пользователи соцсетей отметили, что такой образ очень похож на то, как герой серии видеоигр Metal Gear Солид Снейк прятался в коробке и ровно таким же образом передвигался. Также кто-то вспомнили и мимиков из серии Dark Souls — существ, которые маскируются под сундуки с сокровищами и вещами.

Канадская певица Граймс выпустила новый вариант клипа «Player of Games». Поэтому, сегожня слушаем эту супер-новинку.

В честь дня зимнего солнцестояния с 18 по 21 декабря в японском зоопарке Nasu Animal Kingdom для капибар организовали ванны с водой из горячих источников. В них добавили юдзу — цитрус, который напоминает мандарин. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Согласно японской поговорке, если кто-то замёрзнет в день зимнего солнцестояния, то он обязательно заболеет. А капибары родом из Южной Америки и чувствительны к морозам.

Помимо юдзу, в ванны также добавили тыквы и яблоки с надеждой, что капибары «переживут эту зиму». Как сообщает зоопарк, по легендам эти плоды приносят удачу. Посмотреть на плавающих в тёплых ваннах капибар можно было бесплатно.

Один из главных вопросов в канун Нового года: искусственная ёлка или настоящая? И пока вокруг этой темы ведут настоящие баталии, некоторые изобретательные люди выбирают самый необычный вариант: изготовить новогоднее украшение самим из того, что попадётся под руку! Кто-то решает сделать так просто из экономии, другим же хочется проявить фантазию и чувство юмора. Итог: самые невероятные и забавные ёлочки!

Хорошего дня и живого настроения!