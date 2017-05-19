19 мая: перевоплощение в Мэри Поппинс и чудо-мужчина

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Няня из британского графства Ланкашир взяла имя Мэри Поппинс, героини повестей писательницы Памелы Трэверс.

42-летняя Поппинс, которую ранее звали Эммой Дэвенпорт (Emma Davenport), более 20 лет присматривает за детьми и регулярно одевается как няня-волшебница. Она решила сменить имя после того, как увидела на портале Childcare.co.uk, что героиня оказалась второй по популярности среди сказочных персонажей. Женщина захотела увеличить свою востребованность и привлечь внимание работодателей в сети.

По ее словам, дети, за которыми она присматривала, и их родители часто сравнивают ее поведение и характер с образом Мэри Поппинс. Ее решение также поддержали супруг и шестилетняя дочь, которая является поклонницей книг Трэверс.

Первую повесть об идеальной няне прозаик (1899-1996) опубликовала в 1934 году. В течение следующих девяти лет вышли еще две книги, составивших основную трилогию: «Мэри Поппинс возвращается» (1935) и «Мэри Поппинс открывает дверь» (1943).

Тем не менее писательница продолжила сочинять истории о няне и ее окружении вплоть до 1989 года. Всего в этой серии вышло более 20 книг и сборников.

Житель британского города Уоррингтон изменил свой внешний вид и приобрел спортивную форму за 12 недель.

45-летний отец троих детей Бен Джексон (Ben Jackson) сумел похудеть на семь килограммов и нарастить мышечную массу. Мужчине удалось снизить количество жира в организме с 20 до 9 процентов. Британец сел на низкоуглеводную диету с большим содержанием протеина, перестал употреблять алкоголь и начал посещать спортивный зал пять раз в неделю.

Своим примером Джексон хотел вдохновить и других мужчин средних лет на работу над своим телом. «Я стал другим человеком, более светлым и живым. Начал лучше спать, стал спокойнее относиться к своим детям, а проблемы на работе перестали главенствовать надо мной, я стал счастливее», — сказал он.

Художник из Лондона Джамал МакМурран (Jamahl McMurran) ghjdtk социальный эксперимент: он оставил на дороге 15 тысяч бутафорских золотых монет, чтобы узнать, как быстро прохожие заберут их себе.

Мурран yfgbcfk в своём твиттере, что эту идею он придумал вместе с соседом. Они использовали монеты, которые до этого были задействованы в художественной инсталляции.

Художник следил за происходящим с помощью камеры видеонаблюдения и писал об этом в твиттер. Первыми к монетам подошли велосипедисты и дети, чтобы поиграть с ними и пофотографировать.

На запись попало, как ребёнок пытался утащить полный мешок с монетами, но у него получилось с трудом.

Затем художник написал, что какие-то парни «решили испортить всё веселье». Они пришли с сумкой и собрали туда все монеты. Они пролежали на тротуаре около полутора часов.

Мишель Гондри, известный по фильмам «Вечное сияние чистого разума» (за него он также получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий), «Наука сна» и «Пена дней».

По сюжету девушка, слушая музыку, попадает в воссозданные обложки музыкальных альбомов. Как и в своих фильмах, при съёмках ролика Гондри сделал упор на сложные декорации, а не на компьютерную графику.