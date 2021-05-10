10 мая: обычное жуткое утро в Австралии и енот, который обожает устраивать кулачные бои

Доброе понедельничное утро! Завершаем большие майские выходные порцией хороших новостей. Поехали!

Солнце, приходи! Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха прогреется до +15 градусов.

В австралийском городе Роксберг сотрудник службы по отлову змей Sunshine Coast Snake Catchers нашел на крыше жилого дома 50 змеиных шкур. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Владельцы дома вызвали профессионалов, чтобы те убрали с крыши 30 шкур ковровых питонов и трех коричневых бойг. Мужчина по имени Дейв вытащил с чердака эти шкуры, однако там оставалось еще около 20. Дети хозяев дома не сильно испугались находкам, задавали вопросы о змеях, а один из них даже сфотографировался со шкурами.

Найденные шкуры принадлежат неядовитым змеям, рассказали Daily Mail представители компании. «Змеи отлично подходят для крыш домов, потому что они съедают всех грызунов. А кто бы не захотел бесплатную защиту от вредителей?» — заявили в компании.

По словам специалистов, это не такое уж и необычное явление — они находили на крышах домов и 100 таких шкур.

Ребята из Норвегии, исполняющие акустический фолк, выпустили впервые за 12 лет студийный альбом дуэта под названием «Мир или любовь». Команда обещает расслабленный ритм, мечтательные мелодии в уютных домашних интерьерах. Сегодня слушаем Kings of Convenience – Rocky Trail.

Домашний енот Роджер из штата Айова в США боится улиц, но обожает проводить бои со своим лучшим другом и вечным противником в одном лице — псом.

Хозяйка Роджера решила поделиться роликом, на котором запечатлена одна из недавних драк пушистых приятелей.

«Я спасла Роджера и его брата, их мать была убита. Тогда им было дня два от роду. Роджер был коротышкой. Он никогда не хотел выходить на улицу, всегда сидит дома. Он любит играть с собакой, потому что она примерно такого же размера, что и он», — рассказала хозяйка.

Уверяем, несколько фотографий детенышей животных — это то, что вам нужно прямо сейчас. Вообще подобную терапию надо проводить как минимум трижды в день.

Вы только посмотрите на этих котят, щенят, птенцов и ягнят! Если в физиологическом смысле и как личности они еще не выросли, то как звезды интернета — очень даже. Посмотрите на их мордахи — эти детишки еще не поняли, как прекрасен этот мир, но мы-то с вами сразу осознали, насколько прекрасны они.

Хорошего дня и мимимишного настроения!