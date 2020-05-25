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Утро в Туле
25 мая: кот-футболист и луковая атака для бывшего

25 мая: кот-футболист и луковая атака для бывшего

Доброе утро, товарищи! Начинаем новую продуктивную неделю с хорошими новостями. Поехали!

 

Наконец-то распогодилось. Сегодня в Туле пасмурно (но зато без дождя), а температура воздуха прогреется до +17 градусов.

 

Блогер Крис Диксон опубликовал в твиттере видео, где он играет в футбол со своим котом.

Молодой человек занимается футболом много лет, но, как оказалось, и этого недостаточно, чтобы обыграть кота.

Диксон установил в комнате ворота и пытался поразить их небольшим красным мячом. Но открыть счет так и не удалось: слишком хорошая реакция была у голкипера.

Кота-спортсмена, кстати, зовут Мяунуэль Нойер — в честь вратаря мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. А Диксон, видимо, не знаком с известной поговоркой «Как корабль назовешь, так он и поплывет».

Видео котоматча ретвитнул аккаунт ФК «Бавария», так что, возможно, скоро карьера Мяунуэля резко пойдет в гору.

Однако есть вероятность, что дело не в гениальности кота:

 

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Девушка по фамилии Чжао из Китая отправила тонну лука к квартире бывшего бойфренда. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодой человек расстался с ней больше года назад, перед этим изменив ей. От друзей девушка узнала, что он совсем не плакал после разрыва.

Она до сих пор помнит обиду и к посылке приложила записку, в которой говорилось: «Я плакала три дня, теперь твоя очередь».

При этом молодой человек рассказал, что расстался с ней из-за того, что она «слишком драматична», и «ее сумасшедших выходок».

Курьер, который привез лук, потратил больше четырех часов, чтобы выгрузить его к дверям адресата.

Соседка, живущая в том же комплексе, что и экс-бойфренд Чжао, недовольна таким «подарком».

«Я не знаю, плакал ли ее бойфренд, но я точно плакала! Весь этот комплекс воняет луком», — сказала она.

 

Бельгийско-португальский фотограф Ксавьер Портела (Xavier Portela) снимает ночные улицы Бангкока, превращая столицу Таиланда в вымышленный город из японских аниме.

В своем фотопроекте Glow Ксавьер Портела стремился передать атмосферу больших городов с их яркими огнями, шумными улицами и вечно куда-то спешащими людьми. Так фотограф начал экспериментировать с цветовой обработкой фотографий — на это его вдохновили работы китайского художника и иллюстратора Бенджамина Жанг Бина, который рисует мангу.

«Мне хотелось, чтобы мои снимки выглядели так, будто они взяты прямиком из комиксов, чтобы они были яркие и насыщенные», — говорит Портела.

Посмотрите, какие фотографии у него вышли в нашей галерее.

Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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