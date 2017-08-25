25 августа: Любитель мороженки и осквернитель Wonderwall

Доброе утро! По-настоящему доброе за всю неделю, несмотря на погоду, - пятничное!

Если ищете занятие на ближайшие два дня, то бегом в наш обзор событий уик-энда. Обязательно подберете что-то интересное:

Погода уже скорее осенняя, но этим летом нам не привыкать:

Тем более что есть места, где похуже. В Норильске вот вчера выпал первый снег:

Милота дня!

Вот он, главный любитель мороженого! (ну ладно, любовь на самом деле к продавцу мороженого, но можно и помечтать...)

Красоты для вдохновения.

Самая засушливая пустыня в мире Атакама расцвела после зимних ливневых дождей:

Новости!

Сотрудники Дублинского аэропорта рассказали, что несколько лет назад один из пассажиров забыл в терминале надгробие с эпитафией «Мы всегда будем помнить тебя и никогда не забудем» (ох уж этот каламбур...). По словам пресс-секретаря аэропорта Одри О?Хаган, владелец надгробного камня так и не объявился. Надгробие попало в список самых необычных вещей, забытых пассажирами. В нем также оказались сиденье для унитаза, стеклянный глаз, человеческий прах, связка чугунных ключей от подземелья и манекены. О как.

Важное открытие ученых. Исследователи шведского университета Линнеус установили, почему вкус виски улучшается из-за добавления воды. Виски состоит из многих компонентов, но для исследования важны три: вода, этанол и ароматическое вещество под названием «гваякол» (guaiacol). Ученые обнаружили, что при концентрации спирта на уровне 59% гваякол распределяется равномерно по всему объему жидкости. Если концентрацию этанола уменьшить (при помощи воды), то ароматические частицы поднимаются к поверхности. При концентрации спирта меньше 27% гваякол начинает чрезмерно распыляться, поэтому, чтобы вкус виски «раскрылся» лучше всего, важно правильно выбрать объем воды. Все понятно? Не много, не мало, а именно в самый раз!

А пока шведские ученые занимаются общественно полезными делами, их коллеги из Сингапура делают черти что) Учёные из Наньянского технологического университета научили робота выполнять одну из операций, необходимых для сборки стула IKEA. Робот представляет собой пару манипуляторов и систему обзора из шести камер, которая способна распознавать и отслеживать перемещения одновременно до пяти различных объектов. Прецизионные манипуляторы оснащены датчиками давления и могут двигать объекты с точностью перемещения до трёх миллиметров. В ходе эксперимента один манипулятор удерживал деталь, а второй вставлял деревянный шкант в отверстие. С помощью датчиков давления робот нащупывал паз на твёрдой поверхности и пытался вставить в него шкант. Если деталь не удавалось вставить с первого раза, манипулятор повторял действие, корректируя направление перемещения шканта до успешного завершения операции. Китайские учёные продолжат модернизировать робот, чтобы обучить его полному циклу сборки стула IKEA. Зачем?..

Музыкальная пауза.

Полиция одного датского города запретила уличному музыканту исполнять песню «Wonderwall» британской рок-группы Oasis.

«Гитарист играл громко, плохо и шумно. Он звучал не как Лиам Галлахер», — отметили полицейские. Сотрудники полиции прервали выступление юноши и попросили его больше никогда не петь на улице. «То, что вы можете сыграть „Wonderwall“, еще не значит, что вы должны это делать», — заявили полицейские в своем отчете.

Что же такого ужасного пел уличный музыкант мы, наверное, никогда не узнаем (к счастью). Зато можем с удовольствием послушать никем не испорченный оригинал:

И под занавес "Утра" - галерея из серии Серия: “Осторожно, злая Собака” .