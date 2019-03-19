19 марта: Прокатись на нашей карусели!

Доброе утро!

Прогноз погоды на день не слишком позитивный. Но как там говорят в таких случаях - у природы нет плохой погоды?..)

Начнем день с милоты.

Крис Хемсворт, он же Тор, несколько недель осваивал новую суперсилу: перенимал повадки австралийских зверьков квокки. А потом подарил своим подписчикам в соцсетях милейшие селфи с этими зверьками.

«Я три недели ползал по грязи, изучая движения квокк и подражая их языку. В конце концов, мне удалось завоевать доверие этих животных — меня приняли как своего. Отныне зовите меня Квоккакрис», — заявил актер в своем инстаграме.

Впрочем, квокки — далеко не единственные животные, с которыми он нашёл общий язык. Ми-ми-ми:

Переходим к новостям.

В Таиланде тучных полицейских отправили в спортивный лагерь. В тестовом режиме около 200 сотрудников проходят специальную программу. Курс похудения включает активные тренировки и диеты. Как отметил диетолог центра, сотрудникам помогают быть быстрее и подготавливают их для заданий, требующих физической активности. Полицейские носят с собой специальные ID-карточки, на которых учитывается вес, день в лагере и количество тренировок. По словам авторов инициативы, нескольким сотрудникам удалось похудеть на 20 килограммов за две недели!

Во Франции запустили роботизированную парковку: достаточно оставить машину, её подберет робот и сам отвезет на хранение. Такая парковка работает на 50% эффективнее людей и стоит дешевле. Пока она работает только в аэропорту Лиона — самом загруженном аэропорту Франции.

Российская дизайн-студия Sila Sveta оформила цифровые билборды для презентации отеля Edition на Таймс-сквер, который открыл Ян Шрагер, основатель знаменитого ночного клуба «Студия 54». На нижних этажах здания отеля расположены одни из самых больших LED-билбордов в мире. Именно там, на пересечении западной 47-й улицы и 17-й авеню, восемь раз в час до 25 марта будут отображаться работы студии Sila Sveta. «Мы хотели устроить на Таймс-сквер что?нибудь незабываемое, чтобы отметить в истории открытие здесь отеля Edition. Арты на билбордах — уникальный визуальный эксперимент, который поможет прохожим осознать значимость этого момента», — заявил Ян Шрагер. В реальности эти билборды выглядят завораживающе - видео можно глянуть в инстаграме Sila Sveta.

Музыкальная пауза!

LITTLE BIG выпустили романтичную ретрорейв-версию песни Skibidi. С Годзиллой и новой версией вирусного танца!

Вы киноман и любите байопики? А знаете, что в этом году выходит фильм «Толкин» о британском писателе Джоне Р.Р. Толкине — авторе «Хоббита» и «Властелина колец»? В картине покажут школьные годы писателя, его встречу с будущей женой и службу на фронте во время Первой мировой войны.

Режиссером выступил Доме Карукоски («Сердце льва»); главную роль исполнил Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Трейлер уже есть. В нем много визуальных отсылок к экранизации «Властелина колец»: от драконов до демона балрога, чье лицо можно разглядеть в прогремевшем на поле боя взрыве.

Вот вариант на русском:

А вот оригинал - на английском:

Мировая премьера «Толкина» состоится 3 мая.

Интересный арт-проект от российских иллюстраторов: участники нарисовали свои варианты оригинальной анимации открытия «Весёлой карусели» – это многолетний советский и российский анимационный антологический сериал, основанный в 1969 году. Вы точно ее помните:

Как сообщают авторы, совместный проект 21 иллюстратора REKARUSEL пересматривает оригинальные образы вступительной заставки сериала. Некоторые варианты опенинга получились «тёмной версией» оригинальной «Карусели». Зацените в галерее!