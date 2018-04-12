12 апреля: Нам всем нужен антистресс

Доброе утро! Сегодня просто космический день!)

Милота дня.

Новым героем Google Street View стала маленькая рыжая собака с острова Танэгасима (Япония). Она погналась за гугл-мобилем, и получилась самая милая панорама в мире:

Вот, можно посмотреть, как песик бежит за машиной:

Интересное открытие ученых!

Помните эти забавные фото японских макак, которые "принимают ванны" в горячих термальных источниках? Наверняка вы уже встречали подобные на просторах интернета:

Группа исследователей из Киотского университета решила разобраться, какую пользу японским макакам может приносить времяпрепровождение в горячих источниках. Для этого они изучили 12 самок, наблюдая их во время двух сезонов: с апреля по июнь (когда у них рождается потомство) и с октября по декабрь (в период спаривания). Ученые отслеживали, какие из обезьян «принимали ванны» чаще других и как долго. Затем специалисты измерили концентрацию глюкокортикоида у исследуемых макак — стероидного гормона, который оказывает сильное антистрессовое действие.

Результаты показали, что обезьяны использовали горячие источники чаще в зимнее время. При этом самки, имеющие более высокий «социальный статус», принимали более длительные «ванны» (к слову, они также оказывались вовлечены в большее число конфликтов).

Когда затем исследователи замерили концентрацию глюкокортикоида, оказалось, что у тех самок, что больше времени проводили в горячих источников, уровень гормона стресса был ниже, чем у тех, что вообще не принимали таких «ванн». Таким образом, как предполагают исследователи, макакам удается снизить уровень переживаемого стресса, используя горячие источники.

Идея понятна? Примите горячую ванну и не нервничайте!))

Новости! Сегодня про всякие нововведения - успешные и не очень.

Неделю назад в Нидерландах (в провинции Фрисландия) открыли "поющую" дорогу: участок, на котором в случае превышения водителями скоростного режима в 60 км/ч начинал играть гимн провинции. На ее создание потратили около 80 тыс. евро — местные власти рассчитывали, что автомобилисты не будут гонять по трассе, проходящей по деревне Йелсум, если услышат музыку. Но первыми сдались на автомобилисты, а жители... Уже в день открытия они начали жаловаться на постоянную какофонию от дороги — когда одновременно несколько автомобилей превышали скоростной режим, то гимн региона начинал играть одновременно с разных сторон. По словам местных жителей, такая какофония была «психологической пыткой и адом». Рядом с деревней находится военная база, с которой постоянно взлетают истребители. «Я бы хотел, чтобы летали самолеты, а не вот это. Самолеты хотя бы перестают летать в 17.00», — заявил один из жителей Йелсума. В общем, дорогу закрыли спустя неделю после открытия. Эксперимент признан провальным!

Ирландский курорт Финн-Лоу предложил своим гостям возможность остановиться в купольных домах - очень напоминают большие стеклянные пузыри. Семь куполов размещены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить гостям конфиденциальность. Автор проекта хотел добиться эффекта максимального погружения в окружающую природу, поэтому в номерах нет телевизоров или Wi-Fi, но есть вся необходимая мебель, кофемашины и отдельно стоящие ванны с ливневым душем. В каждом «пузыре» могут остановиться два гостя, и в их распоряжении окажется кровать с балдахином и матрасом с подогревом. Купола снабжены системой климат-контроля, благодаря которой гости могут полностью контролировать температуру, давление и влажность внутри «пузыря». Модульная конструкция куполов позволяет ремонтировать их без демонтажа и быстро устанавливать на практически любой местности.

Второй по величине банк Китая China Construction Bank открыл в Шанхае отделение, в котором за обслуживание клиентов полностью отвечают роботы. С их помощью можно открыть счёт, отправить перевод, обменять валюту, инвестировать в золото и получить услуги по управлению активами. На входе в отделение клиентов встречает «дружелюбный» робот, отвечающий на вопросы клиента, используя систему распознавания голоса. При первом визите робот сканирует документы клиента, в дальнейшем определяет его с помощью системы распознавания лиц. Несмотря на то, что отделение управляется роботами, в нём есть сотрудники-люди, готовые помочь клиентам, если искусственные ассистенты столкнутся с трудностями. Кроме того, для состоятельных клиентов, которым может потребоваться помощь консультанта, в отделении предусмотрен кабинет для видеосвязи с менеджерами по работе с клиентами.

Музыкальная пауза!

Джейсон Деруло выпустил клип на трек «Colors» - неофициальный гимн Чемпионата мира по футболу 2018 года (гимн Coca-Cola). Песню мы с вами слушали в начале марта, а теперь дополним впечатление видеорядом:

Секунды релакса.

Просто поставьте на репит и смотрите, как бурундучок ест малинку. Хочется тоже так, а не на работу...

В галерее творчество корейского художника Камвей Фонг. Он рисует пушистых котов только с помощью черной ручки. Смотрите, какие хорошенькие - так и хочется погладить! Еще больше пушистости и мягкости - в инстаграме Камвея.