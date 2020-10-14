14 октября: самолет-ресторан и необычный памятник клещу Валере

Доброе утро! Мы все ближе к пятнице, а это значит, что пора начинать готовиться к выходным. И в этом нам помогут хорошие новости. Поехали!

Все меняется. Сегодня в Туле днем будет стоять ясная погода, температура воздуха поднимется до +19 градусов. А ближе к вечеру город оросит осенний дождь.

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines из-за пандемии коронавируса переоборудовала два самолета Airbus A380 в рестораны. Билеты на их посещение раскупили уже через 30 минут после начала продаж, сообщает Bloomberg.

Самолеты будут работать в аэропорту Чанги в качестве общепита 24 и 25 октября. Ужин обойдется гостям в сумму от 53 до 642 сингапурских долларов (3 и 36,4 тысячи рублей соответственно) в зависимости от класса обслуживания. Оплатить билеты можно в том числе за счет накопленных миль.

Singapore Airlines предложит гостям два бесплатных алкогольных напитка и неограниченное количество безалкогольных. Перед ужином сотрудники авиакомпании проведут для желающих экскурсию по самолету.

Каждый из двух самолетов планируют заполнить наполовину. Обычные рейсы Airbus A380 вмещают 471 человека.

Из-за пандемии коронавируса многие авиакомпании по всему миру терпят убытки, а какие-то из них пытаются улучшить свое финансовое состояние благодаря новым услугам. Например, в Тайване запустили прогулочные рейсы над соседними странами, но с прибытием в аэропорт вылета. Такие же рейсы «в никуда» в Сингапуре скоро будут выполнять два морских лайнера.

Эмо-панки из Москвы, презрев законы жанра, отправляются в смелое путешествие по музыкальным стилям и эпохам. Их «Pop Trip» — гремучая мешанина в подчеркнутом lo-fi, которую в первые секунды хочется выключить, а к концу пластинки — безоговорочно признать одной из самых интересных инди-записей года на русском языке. Сегодня слушаем «Источник» - «Привычки».

В центре Уфы появился памятник клещу Валере. Табличка на нем гласит «Я просто, как и ты, хочу жить!», сообщает Ufa1.

Автор арт-объекта — Олег Чегодаев, который называет себя амбассадором Уральских гор. По его словам, отлитых в металле скульптур клеща нет больше нигде в мире. Установку памятника Чегодаев называет своего рода экспериментом.

«Самый главный посыл арт-объекта — не нужно бояться делать прививку от энцефалита, осень — самое время для того, чтобы обезопасить себя, клещ не виноват, что он переносит эти заболевания», — говорит он.

Автор скульптуры также отмечает, что клещ — один из символов Уральских гор, а в написанных на табличке словах есть «большой гуманитарный посыл». Так, по его мнению, не бывает плохих животных и даже поведение опасного насекомого продиктовано самой природой.

Камень для постамента его автор привез с вершины горы Дунан Суйган. Клеща же отлили из серебра 925-й пробы в ювелирной мастерской — это обошлось Чегодаеву в 10 тысяч рублей. Кличка Валеры отсылает к известному старому мему, уточняет создатель арт-объекта.

На три вещи можно смотреть бесконечно, и одна из них — это календари с австралийскими пожарными. В этом году вышел уже 28 его выпуск, и там снова можно найти борцов с огнём в обнимку с котиками, собачками и другими симпатичными животными родом из Австралии. Любуемся на бравых пожарных и милых животных в нашей галерее.

Хорошего дня и бодрого настроения!