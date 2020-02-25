25 февраля: эротичный укус, за который футболиста дисквалифицировали на 5 лет

Доброе утро! Поздравляем всех с началом масленичной недели. Вот бы всем домой такую машинку для выпекания блинчиков.

Масленица 80lvl

Машина для блинчиков pic.twitter.com/YEjl305iTV — Лепра (@leprasorium) March 12, 2016

В ближайшие четыре дня погода будет переменчивой – то снег, то дождь, то +3, то -2.

Перед глазами у вас не фотошоп, а настоящая арт-инсталляция, приуроченная к празднику Пасхи. Свитер стал частью завесы – традиционного покрывала, которым прикрывают все изображения Иисуса на время 40-дневного поста. По замыслу художника арт-объект является символом согревающей любви к ближнему.

У жителя Германии с прошлой осени во дворе дома лежал метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет.

Мужчина сообщил о найденном фрагменте камня в сентябре прошлого года, как раз в тот момент, когда общество активно обсуждало падение метеорита. Ученые изучили находку и выяснили, что ей 4-5 миллиарда лет и по своему составу он является веществом со времен зарождения нашей планеты.

Французский футболист получил дисквалификацию на 5 лет за драку. Вроде бы обычная потасовка между соперниками из «Тервилля» и «Сотриха» приобрела неожиданный поворот – игрок «Сотриха» укусил другого за пенис. Пострадавшему наложили 10 швов. В итоге виновник дисквалифицирован на 5 лет, а пострадавшего отстранили на 6 месяцев.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип канадской певицы Граймс, в котором поднимается проблема климатических изменений.

В галерее сегодня необычные блины. Берите на заметку.