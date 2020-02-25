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Утро в Туле
25 февраля: эротичный укус, за который футболиста дисквалифицировали на 5 лет

25 февраля: эротичный укус, за который футболиста дисквалифицировали на 5 лет

Доброе утро! Поздравляем всех с началом масленичной недели. Вот бы всем домой такую машинку для выпекания блинчиков.

 

В ближайшие четыре дня погода будет переменчивой – то снег, то дождь, то +3, то -2.

 

Перед глазами у вас не фотошоп, а настоящая арт-инсталляция, приуроченная к празднику Пасхи. Свитер стал частью завесы – традиционного покрывала, которым прикрывают все изображения Иисуса на время 40-дневного поста. По замыслу художника арт-объект является символом согревающей любви к ближнему.

 

У жителя Германии с прошлой осени во дворе дома лежал метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет.

Мужчина сообщил о найденном фрагменте камня в сентябре прошлого года, как раз в тот момент, когда общество активно обсуждало падение метеорита. Ученые изучили находку и выяснили, что ей 4-5 миллиарда лет и по своему составу он является веществом со времен зарождения нашей планеты.

 

Французский футболист получил дисквалификацию на 5 лет за драку. Вроде бы обычная потасовка между  соперниками из «Тервилля» и «Сотриха» приобрела неожиданный поворот  – игрок «Сотриха» укусил другого за пенис. Пострадавшему наложили 10 швов. В итоге виновник дисквалифицирован на 5 лет, а пострадавшего отстранили на 6 месяцев.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип канадской певицы Граймс, в котором поднимается проблема климатических изменений.

 

В галерее сегодня необычные блины. Берите на заметку.

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Автор: Администрация Myslo
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21 февраля: много лет назад в Сахаре обитали рыбы
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