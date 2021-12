9 декабря: селедка под шубой-пицца и невероятное спасение робота человеком

Доброе утро! До Нового года осталось 23 дня. В этот раз мы попросим вас рассказать в комментариях какую-нибудь забавную новогоднюю историю. А после этого не забудьте прочитать только хорошие новости. Поехали!

Приятный белый окрас. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -8 градусов.

До Нового года остался один месяц, пора задуматься о том, как его отпраздновать. Без чего невозможно представить новогодний стол? Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой — эти и некоторые другие блюда стали традиционными для зимнего праздника. А чтобы это всё не надоело, некоторые стремятся как-то разнообразить подачу.

Вот, например, пользователь Твиттера с ником «Твой Худший Бывший» предложил делать селёдку под шубой в буханке хлеба. Общественность в шоке: люди не знают, то ли полицию вызывать, то ли рецептик попросить. А некоторые предложили ещё более безумные варианты: салат в виде пиццы и в виде роллов!

Однако, нюансы приготовления вызывают некоторые вопросы. Пользователи не понимают, как уложить салат, как сделать, чтобы хлеб не размяк, и как потом всё это есть.

С приготовлением салата всё просто: срезается верхушка буханки, вынимается мякиш (небольшой слой у корочки следует оставить), а дальше слои выкладываются так же, как в обычную салатницу. По поводу остальных моментов обсуждающие к единому мнению не пришли — желающим это приготовить придётся учиться на собственном опыте.

С оливье это тоже работает (осторожно, смотреть на это может быть больно).

Вот и суши!

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили рождественский фит Merry Christmas, который тизерили в стиле культового фильма «Реальная любовь». К премьере трека артисты также подготовили атмосферный клип, снятый в праздничных декорациях. В новом видео звезды спародировали мировые музыкальные хиты — Last Christmas Джорджа Майкла, Stay Another Day группы East 17 и I Wish It Could Be Christmas Everyday рок-группы Wizzard.

Пользователь твиттера @iLepikVonWiren рассказал, что заставший в снегу робот-курьер Starship попросил его о помощи синтезированным голосом. «Я так и сделал, и мы оба пошли по своим делам», — так, по словам человека, завершилась встреча с роботом.

Это не все новости о роверах в Эстонии: полицейский помог другому роверу переехать через дорогу.

За несколько дней до этого в Эстонии из-за снегопада образовалась первая пробка из роверов. Журналист в Таллине Дмитрий Кукушкин рассказывал, что в городе «этих роботов все больше и больше», они уже стали частью городского пейзажа.

Люди помогают роверам Starship не впервые. Например, в 2018 году в США человек сбил робота с колёс и оставил лежать в беспомощном положении. Тогда на помощь тоже пришёл прохожий.

Новый год и Рождество — это волшебная пора, время подарков и гирлянд… Но только не для котов и собак. Пока взрослые и дети радуются праздникам, домашние питомцы изо всех сил пытаются осознать, в чём смысл всего этого действа. Зачем наряжать ёлку, если гораздо веселее просто её ронять? А уж отношение любимцев к новогодним костюмам легко определить по их мордочкам. Вот ещё несколько питомцев, которые не слишком прониклись праздничным настроением.

Хорошего дня и волшебного настроения!