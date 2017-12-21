21 декабря: Воронежский "Ван Дамм" и самые популярные котики России

Всем привет!

- Утро уже, пора вставать!

- Неть.

Начнем день с растяжки. Спорт - это сейчас модно!

Житель Воронежа повторил трюк голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. А может, просто застрял, кто знает. Но выглядит весьма эффектно:

А теперь милота на очереди.

Компания «Медиалогия» составила рейтинг котов, исходя из их упоминаемости в СМИ.

На первом месте оказался кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, который начал угадывать исход матчей Кубка Конфедераций по футболу.

Вторым стал кот-моряк Сергей Иванович, поучаствовавший в походе российских кораблей к Сирии.

Третье место занял кот Мир, подаренный японскому губернатору президентом России Владимиром Путиным.

В пятерку самых популярных котов вошел кот, оставшийся в Швеции после депортации хозяина, который пытался нелегально перебраться через границу, чтобы забрать питомца, а также черный кот, безнаказанно пивший воду из кружки мэра Риги.

Новости!

Недавно компания Finlandia Cheese (финская, как следует из названия) выпустила винный и пивной бокалы из сыра! То есть цепочка прослеживается: налили-выпили-закусили! Данная коллекция посуды посвящена 100-летнему юбилею независимости Финляндии и включает в себя винный бокал объемом 240 мл из сыра Гауда и пивной бокал объемом 470 мл из сыра Грюйер. На каждый бокал нанесен логотип финского флага. Вся посуда изготавливается вручную, и на создание одного сырного бокала у скульпторов уходит не менее 4 часов, поэтому компания Finlandia Cheese может производить только 3-4 бокала в день. Стоимость одного набора, состоящего из двух разных бокалов, составляет 5000$. Компания рекомендует заполнять пивной бокал из сыра стаутом, крепким темным пивом или пшеничным пивом, а винный бокал из сыра – красным вином, таким как Мерло.

Милейшая история из США: полиция "задержала" Гринча-похитителя Рождества после звонка пятилетнего ТайЛона Питтмана. Ребенок обратился в экстренные службы и доложил, что Гринч пытается украсть рождество. О «похитителе» мальчик узнал из видео. На вызов приехала сотрудница полиции Лоурен Девелль. Она пообещала Питтману, что не позволит никому испортить праздник. В итоге было разыграно целое представление с задержанием "преступника". Питтман не хотел до последнего покидать участок и оставлять Гринча одного — он следил, чтобы тот не покинул клетку. Полицейские подарили Питтману игрушку в виде Гринча, а также пообещали предложить ему работу, когда ему исполнится 21 год — Питтман хочет работать в полиции.

Чудесное изобретение для любителей бить посуду. Новый полимерный материал TUEG3 (поли [тиомочевина] и этиленгликоль) сделает любимую посуду вечной - он обладает как прочностью, так и способностью к регенерации без какого бы то ни было нагрева. Все, что нужно — приложить немного физической силы. В будущем этот полимер точно станет удобным и универсальным материалом в производстве бытовых мелочей и электроники.

Вместо музыкальной паузы (и вместе с музыкальной паузой).

Студия Disney опубликовала первый трейлер фильма «Щелкунчик и Четыре королевства» режиссера Лассе Халльстрема. Главную роль в картине исполнила Маккензи Фой; также в фильме снялись Кира Найтли, Морган Фримен и Сергей Полунин.

«Щелкунчик и Четыре королевства» выйдет в октябре 2018 года.

Послушаем немного Чайковского в честь такого дела.

Добавим красоты этому дню.

Австралийцу удалось снять на видео «танец молний» – очень редкое и красивое природное явление:

Галерея сегодня специально для фанатов "Игры престолов". Герои сериала в бумажных работах Rob Gregorio. Виртуозно, правда?