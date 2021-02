9 февраля: шоу на Супербоуле превратилось в мем и детский бластер, который стреляет по-киношному

Доброе утро! Как настроение? Мы поможем сделать ваш день еще лучше с помощью хороших новостей. Поехали!

Ощущается мороз на щечках. Сегодня в Туле морозная погода до -14 градусов днем. А еще обещают, что ближе к вечеру пройдет сильный снег.

Канадский певец The Weeknd в этом году превзошел сам себя! Его выступление в перерыве 55-го Супербоула, прошедшего в США, стало одним из самых ярких моментов финальной игры Национальной футбольной лиги.

Концерт шел всего 14 минут, но за это время The Weeknd успел:

раздвинуть трибуны с массовкой

покружиться в золотом лабиринте

притянуть Луну

станцевать и спеть с десятками своих клонов в малиновых пиджаках

запустить все фейерверки мира (это не точно, но вот такое впечатление!)

«Это самое большое количество людей во Флориде, которые носят маски, за многие месяцы»

А еще фрагмент выступления певца в лабиринте стал мемом про поиск кого- и чего-либо — от мамы до собаки, которая где-то прячется.

«Пятилетний я ищу в продуктовом магазине свою маму»

«Когда пытаешься сделать фото, но случайно открываешь фронтальную камеру»

«Это я пытаюсь привлечь внимание бойфренда, который игнорирует меня из-за футбола»

У одного из авторов саундтрека к анимационному фильму «Душа» и креативного директора National Jazz Museum в Гарлеме Джона Батиста вышел новый трек I Need You из предстоящего альбома We Are. Невероятная харизма и яркий вайб джаз-музыканта точно взяты за основу характера персонажа Джо Гарднера из «Души» (они даже внешне похожи), и это особенно бросается в глаза в его новом видео. Сегодня слушаем Jon Batiste — I Need You.

Производитель игрушечных бластеров Nerf представил три новых модели, с помощью которых можно стрелять по дуге — почти как в фильме «Особо опасен» с Джеймсом Макэвоем и Анджелиной Джоли. Для этого нужно лишь отрегулировать ствол, то есть повернуть переключатель на его конце.

По задумке, стрельба по дуге поможет в борьбе с теми, кто любит отсиживаться в укрытии — с новыми моделями заряд все равно их достанет. Но блогеры, уже опробовавшие новые бластеры, отмечают: стрельба по дуге и правда дает преимущество в некоторых ситуациях, хотя игрушечные пули все равно закручиваются не так сильно, как хотелось бы. Дуга получается не слишком большой. Несмотря на это, на улице в ветреную погоду от улучшенных бластеров наверняка будет больше пользы, чем от обычных.

Первые две модели Nerf с возможностью стрельбы по дуге поступят в продажу уже в марте 2021 года, а третья — только в августе.

Бонус!

Посмотрите на фанатскую модификацию Nerf, которая тоже стреляет по дуге. Видео записано еще в 2016 году.

