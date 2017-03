24 марта: Как правильно считать чужие деньги

Доброе утроооо! Всех с пятницей!

Погода на выходные: еще три теплых дня, а потом какая-то ерунда со снегом начнется. Наслаждаемся, пока можем:

Хотите взбодриться? Тогда посмотрите вот это видео. Ад для перфекциониста и неиссякаемый источник раздражения. А сильные эмоции = бодрость. Вот такая простая формула:

Для тех, кто скучает в офисе.

Команда передачи с канала «Дискавери» задалась вопросом: какие нагрузки испытывают космонавты на тренировках? И устроила испытание на импровизированной центрифуге, сделанной из обычного офисного стула и баллонами с закисью азота! Повторять дома или на работе не стоит: как сказал больше всех пострадавший человек, испытавший центрифугу на себе, радость от скорости длилась ровно полсекунды, после чего он больше напоминал манекена для краш-тестов, чем человека. Просто знайте, на что способен ваш офисный стул. И уважайте его:

Новости!

В Токио открылось кафе с кроватями. В нем можно поесть, поваляться два часа, а после пробуждения выпить свежего кофе, поданного прямо в постель. Мечта!

Durex будет выпускать джинсы. Продавать их планируют пока только в Индии, с 25 марта. Местный офис бренда уже запустил вирусную рекламную кампанию с участием одного из самых известных актёров Болливуда - Ранвира Сингха.

We’re launching Jeans! And Ranveer’s gonna be trying out his first ever. Excited? Well, that’s our speciality! #DurexJeans pic.twitter.com/5UpIJFVBfw