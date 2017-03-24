24 марта: Как правильно считать чужие деньги

Доброе утроооо! Всех с пятницей!

Погода на выходные: еще три теплых дня, а потом какая-то ерунда со снегом начнется. Наслаждаемся, пока можем:

Хотите взбодриться? Тогда посмотрите вот это видео. Ад для перфекциониста и неиссякаемый источник раздражения. А сильные эмоции = бодрость. Вот такая простая формула:

Для тех, кто скучает в офисе.

Команда передачи с канала «Дискавери» задалась вопросом: какие нагрузки испытывают космонавты на тренировках? И устроила испытание на импровизированной центрифуге, сделанной из обычного офисного стула и баллонами с закисью азота! Повторять дома или на работе не стоит: как сказал больше всех пострадавший человек, испытавший центрифугу на себе, радость от скорости длилась ровно полсекунды, после чего он больше напоминал манекена для краш-тестов, чем человека. Просто знайте, на что способен ваш офисный стул. И уважайте его:

Новости!

В Токио открылось кафе с кроватями. В нем можно поесть, поваляться два часа, а после пробуждения выпить свежего кофе, поданного прямо в постель. Мечта!

Durex будет выпускать джинсы. Продавать их планируют пока только в Индии, с 25 марта. Местный офис бренда уже запустил вирусную рекламную кампанию с участием одного из самых известных актёров Болливуда - Ранвира Сингха.

We’re launching Jeans! And Ranveer’s gonna be trying out his first ever. Excited? Well, that’s our speciality! #DurexJeans pic.twitter.com/5UpIJFVBfw — Durex India (@DurexIndia) 22 марта 2017 г.

Мы выпускаем джинсы! И Ранвир cкоро наденет свою первую пару. Возбуждены? Ну, это наша специальность.

Американская компания Otherlab, кажется, изобрела универсальную одежду! Вернее, пока она только разработала ткань, которая умеет менять степень теплоизоляции в зависимости от текущих погодных условий. Ткань состоит из нескольких слоёв материала, каждый из которых сделан из синтетических волокон, по-разному реагирующих на изменение температуры окружающей среды. При охлаждении одни материалы сжимаются сильнее, чем другие, в результате чего между слоёв ткани образуются воздушные полости и тем самым увеличивается её теплоизоляция. При нагреве материалы, наоборот, расширяются, снижая теплоизоляцию, ткань сжимается и начинает «дышать», пропуская воздух. Остальные подробности о новых материалах пока хранятся в секрете. Разработчики уверяют, что при падении температуры на 15 °C изоляция ткани возрастает втрое, а первые образцы «умной» одежды могут появиться до конца 2018 года.

Ну вот, скоро будем ходить в джемпере из универсальной ткани и джинсах Durex. Не одноразовых!

Музыкальная пауза! Накануне вечером группа Gorillaz презентовала клипы на четыре песни с нового альбома — «Saturnz Barz», «Andromeda», «We?ve Got The Power» и «Ascension». А также объявила название и дату выхода нового (и первого с 2011 года) альбома. Диск будет называться Humanz и выйдет 28 апреля, в него войдут 14 песен.

Пока слушаем и смотрим те четыре, что уже доступны на YouTube. Клип на песню «Saturnz Barz» представлен в двух версиях — обычной и панорамной (на панорамной изображение можно двигать мышкой).

Для тех, кто любит считать чужие деньги. Тут кассир из китайского города Вэйфан (провинция Шаньдун) заткнула за пояс всех "счетоводов" - насчитала 550 купюр разного достоинства за 77 секунд. Девушка использовала пятипальцевый метод подсчёта денег, после каждой пачки купюр записывая сумму на листе. Вот так надо:

В галерее - истории о милом дракончике. Художник рисует такие иллюстрации, чтобы сломать стереотип о том, что это злобные и безжалостные существа. Хорошего вам дня и прекрасных выходных! Будьте милыми и добрыми!