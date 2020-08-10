10 августа: в Тоскане возродили чумную традицию, а в США на 3D-принтере печатают коралловые рифы

Доброе утро! Начинаем новую продуктивную неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Солнце нас все-таки порадует. Сегодня облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +25 градусов. Но к среде погода начнет изменяться, и вместо теплого солнышка нас посетят небольшие дожди.

В США на 3D-принтере печатают коралловые рифы из карбоната кальция. Они должны помочь восстановлению экосистемы.

Coral Carbonate — это исследовательский проект, разработанный американской дизайнерской мастерской Objects and Ideograms. С его помощью хотят облегчить восстановление коралловых рифов — одной из самых уязвимых экосистем на Земле.

В рамках проекта на 3D-принтере печатают искусственные коралловые рифы. Их используют для создания устойчивых подводных «домов», в которых могут расти коралловые полипы и морская флора и фауна, пишет Dezeen.

Отпечатанные объекты имеют цилиндрическую форму с пористой поверхностью. Они смоделированы по форме естественных коралловых скелетов, которые служат основой всех рифов.

Над проектом Coral Carbonate начали работать три года назад, когда его будущий руководитель Алекс Шофилд узнал, что коралловые рифы по всему миру стремительно разрушаются из-за деятельности человека и изменения климата. Задавшись вопросом, как можно быстро увеличить число рифов, он обнаружил, что доступные сейчас решения часто делаются из неустойчивых, созданных человеком материалов. Поэтому в своих разработках студия решила использовать карбонат кальция. Он широко распространён по всему мире, обычно его получают из известняка, мрамора и мела.

Такой подход — экологичная альтернатива искусственным материалам, которые обычно используют для восстановления кораллов, например, старых вагонов метро. Первые прототипы Coral Carbonate недавно установили в заливе в Сан-Франциско. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением, там уже отметили появление жизни.

Прототип представляет собой несколько цилиндрических объектов, связанных верёвкой в сложенном виде. Это сделано для гибкости и имитирует накопление биологического вещества на подводных объектах, например, лодках. Объекты не стремятся сделать похожими на естественные коралловые скелеты, они рассчитаны на то, чтобы предоставить как можно большую поверхность для жизнедеятельности полипов.

По словам Шофилда, единственная проблема, которая мешает увеличению производства — число доступных 3D-принтеров. Сейчас команда проекта изучает, как модели и формы этих объектов можно изменить для других «клиентов», например, рыб, ищущих убежище от хищников.

Кристина Роженцева из Одессы с очередной реинкарнацией отечественной поп-музыки 1990-х. Как если бы, скажем, Орбакайте или Овсиенко вдруг увлеклись «Агатой Кристи». Не всегда голосисто, зато душевно. Сегодня слушаем Муза - «Девица».

Средневековые «винные окна» снова заработали в Тоскане — впервые за последний век. Теперь магазины и бары передают через них напитки и еду, чтобы сократить риски заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится на сайте ассоциации Culturale Buchette del Vino.

«Винные окна» (Buchette del vino) — это небольшие сквозные отверстия в стенах роскошных резиденций, которые впервые появились в 17 веке. Их использовали богатые флорентийцы для того, чтобы продавать излишки вина рабочему классу.

«Люди могли постучать по маленьким деревянным ставням и получить бутылки вина от итальянских семей, которые до сих пор производят лучшие вина страны», — рассказал президент Culturale Buchette del Vino Маттео Фаглия изданию Insider. Вскоре мода распространилась на близлежащие тосканские города – Сиену и Пизу.

Когда в 1630-х годах Италию охватила эпидемия чумы, продавцы вина осознали важность самоизоляции и использовали «винные окна» для того, чтобы безопасно передавать товар. Вместо того, чтобы брать деньги руками, они просили класть оплату в металлический поднос, а потом дезинфицировали его уксусом.

Окна продолжали использовать в течение следующих трёх столетий. Но в начале 20-го века законы о продаже алкоголя изменились, после чего о «винных окнах» забыли, отмечает Фаглия. После наводнений 1966 года многие деревянные окна оказались утеряны навсегда.

- Эти небольшие окна были коммерческим и социальным явлением, уникальным для Флоренции и Тосканы. Хотя они являются незначительным культурным наследием, тем не менее, это неотъемлемая часть Тосканы, - рассказала Маттео Фаглия президент Culturale Buchette del Vino.

Ассоциацию Culturale Buchette del Vino основали в 2016 году для того, чтобы привлечь внимание местных и туристов к феномену «винных окон». Теперь ассоциация идентифицирует, наносит на карту и сохраняет эти архитектурные объекты. Около 150 окон уже попало в каталог.

Из-за пандемии коронавируса местные рестораны и бары снова возродили «винные окна» — теперь через них продают вино, апероль шприц и джелато.

Прошло только чуть больше половины 2020 года, но он уже оказался наполнен событиями под самую завязку. Естественно, эмоций происходящие в мире события вызывают столько, что они так и рвутся наружу. Актриса Риз Уизерспун решила поделиться тем, каким для неё оказался 2020 год. С помощью кадров из фильмов со своим участием она показала, как менялись её эмоции с января по август, а заодно предположила, что ждёт её в сентябре. А позже к ней присоединились и её коллеги. Посмотрите, кто еще из звезд поучаствовал во флешмобе, в нашей галерее.

Всем добра и утра!