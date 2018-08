17 августа: Тряпочный фетишист и дублер Черной вдовы

Доброе утро, Тула! Как прекрасно вставать рано и осознавать, что уже пятница. Обожаем!

На этих выходных нас ждет богатая спортивная, музыкальная и гастрономическая программа. О том, что конкретно будет и где, читайте в нашем специальном обзоре:

А еще нам обещают отличную погоду на весь уик-энд. Ловим солнечные деньки стремительно уходящего лета!

Взбодримся?

В Новой Зеландии открыли самую экстремальную катапульту для людей. На ней можно пролететь 150 м со скоростью 100 километров в час, достигая её всего за полторы секунды:

Рискнули бы попробовать?

Новости!

В продаже появилась первая одежда из графена — материала будущего, из которого сейчас в основном делают элементы солнечных батарей и детали космического оборудования. Это куртка-ветровка от компании Vollebak, отлично проводящая тепло и позволяющая испаряться лишней влаге. Она очень-очень легкая и при этом невероятно прочная. Кроме того, на графене очень сложно жить и размножаться бактериям — так что эта куртка вообще ничем не пахнет. Стоит такая ветровочка, правда, космических денег — 695 долларов. И может быть только в одном цветовом решении — черная.

В здании над пропастью в курортном местечке Зёльден в австрийских Альпах открыли постоянную выставку, посвящённую Джеймсу Бонду. Постройка, в которой находится экспозиция, появлялась в одном из фильмов о приключениях агента 007 — «Спектре» Сэма Мендеса. Неподалёку размещён ресторан Ice Q, ставший декорациями для съёмок медицинской клиники. Выставка 007 Elements разместилась в десяти отдельных залах с мультимедийными инсталляциями, которые иллюстрируют каждый шаг в создании вселенной Джеймса Бонда. Кураторы выставки хотели, чтобы посетитель почувствовал себя внутри фильма об агенте 007. Экспозицию планируют обновлять с выходом новых фильмов о Бонде. Попасть в «музей Джеймса Бонда» можно только по канатной дороге.

Турецкий футбольный клуб «Гюльспор», выступающий в третьем дивизионе чемпионата страны, продал 18 игроков из молодежного состава команды для покупки 10 коз. Продажа игроков принесла клубу 15 тыс. лир (около 2,2 тыс. евро). Коз решили приобрести для того, чтобы заработать дополнительные средства на продаже молока. Деньги пойдут на первоочередные нужды клуба.

Кстати, раз уж вспомнили про футбол… В субботу в 16:30 не забудьте посмотреть матч «Арсенала» c ЦСКА. Ну или следите за текстовой трансляцией на Myslo!

Музыкальная пауза.

Музыкант Ten Second Songs исполнил хит Дрэйка In My Feelings в стиле Тату, Тимберлейка, Мэрилин Мэнсона и других исполнителей. Шедеврально, послушайте обязательно:

Вакансия дня:

Разыскивается девушка,

которой идут обтягивающие легинсы!

Кастинговое агентство Central Casting опубликовало объявление о поиске девушки-дублёра для фильма с рабочим названием «Мэри Лу» (Mary Lou) — это кодовое имя четвёртых «Мстителей». В сообщении говорится, что студии нужен фотодублёр. Такой двойник внешне очень похож на основного актёра и принимает непосредственное участие в съёмках.

Согласно описанию, это должна быть женщина от 20 до 30 лет ростом примерно 162 сантиметра. Цвет волос — светлый. Кандидаты должны отправить фотографии лица, а также фото в полный рост спереди и сзади. Отдельно отмечается, что фото сзади должно быть сделано в полностью чёрной одежде. Пристальное внимание уделяется тому, как на теле кандидата сидят обтягивающие легинсы.

По всей видимости, Marvel Studios ищет фотодублёра для Скарлетт Йоханссон. Грядущая картина станет уже шестым фильмом, где актриса вновь перевоплотится в Наташу Романову (она же Черная вдова).

Капелька милоты в галерее.

В штате Массачусетс живет ретривер по кличке Генри, который каждый вечер ворует у своих хозяев вещи: носки, полотенца, пижамы — что найдет в комнатах. И просто спит на них. Правда, очень мило?

То ли ненавидит беспорядок, то ли просто фанат всяких тряпочек: