3 апреля: Призываем весну бровями!

Доброе утро!

Начнем с экстрима.

Компания из 15 человек устроила сплав по реке Дон на отколовшейся льдине. Для начала компания выпилила большую льдину при помощи трёх бензопил (две из которых в ходе работ сломались). После этого они развели костёр, нагрели ванну, а один из экстремалов прокатился на вейкборде. Ближе к вечеру команда приготовила на огне сазана. Из всех запланированных мероприятий не удалось реализовать лишь посещение бани — участники путешествия не смогли прогреть импровизированную парилку до нужной температуры.

Наверное, не стоит даже напоминать, что МЧС подобные забавы не одобряет и повторять их не нужно?

Для тех, кто увлекся, вот более подробное видео с разбором всего путешествия и ответом на "животрепещущие" вопросы из комментов:

Немного милоты!

Хаа, обманули, опять экстрим. Впрочем, с кисой. Сафари этого американца особенно удалось:

Новости!

Компания Master&Dynamic представила новый концепт наушников, в дизайне которых используется кожа-хамелеон: натуральный материал, меняющий цвет в соответствии с настроением человека. В релизе компании говорится, что материал реагирует на настроение владельца наушников, регистрируя акустические колебания и электромагнитную активность мозга, соответствующую изменениям настроения под влиянием музыки, и меняет цвет, поэтому цветовые паттерны каждой пары наушников индивидуальны, но музыка одного жанра дает схожие цвета: хип-хоп почти всегда делает наушники желтыми, а джаз — фиолетовыми.

В Катаре завершается строительство здания Национального музея с довольно примечательной формой — французский архитектор Жан Нувель вдохновлялся кристаллами, которые образуются в песке пустыни. Наклонные диски, из которых сделаны полы, стены и крыши музея, изготовлены из стальных конструкций и бетона песочного цвета. Пустоты между дисками застеклены. В интерьере музея также использовалась традиционная гипсовая и известковая штукатурка, имитирующая камень. В музее будет восемь тысяч квадратных метров постоянных галерейных площадей, две тысячи квадратных метров пространства для временных экспозиций, 220-местный зрительный зал, 70-местный продовольственный форум, телевизионная студия, два кафе, ресторан и музейный магазин. Также в нём разместят Центр исследований наследия, реставрационные лаборатории, офисы персонала и зоны сбора и хранения отходов. Кроме того, на территории комплекса расположится ландшафтный парк площадью 11 гектаров, вдохновлённый пейзажем пустыни Катара. Открытие предварительно назначено на декабрь 2018 года.

История мечты: ворота американского хоккейного клуба «Чикаго Блэкхокс» на матче против «Виннипег Джетс» защищал 36-летний бухгалтер Скотт Фостер. Хоккеиста-любителя пригласили на лед после того, как два других голкипера «Блэкхокс» не смогли продолжить игру из-за травм. Клубы НХЛ всегда заключают однодневные контракты с любителями, но обычно они сидят в запасе и даже не выходят на лед. А вот Фостеру повезло: обстоятельство сложились так, что он сыграл аж 14 минут! И не просто сыграл, а сыграл ОТЛИЧНО: с каждым сейвом болельщики всячески поддерживали мужчину, скандируя его имя. Фостер не пропустил ни одного из семи нанесенных по его воротам ударов, а «Чикаго» победил «Виннипег» со счетом 6:2. «Первый шок случился, когда мне пришлось надеть экипировку. А потом я просто отключился», — сказал Фостер журналистам после игры. Его признали первой звездой матча.

Рекламная пауза.

30 марта на странице екатеринбургского кафе в фейсбуке появилась запись о том, что вечером трое неизвестных в масках украли из заведения 50 килограммов замороженных пельменей. Смешную новость подхватили СМИ, даже федеральные: любим мы такие истории, грешны.

Позже выяснилось, что произошедшее было «вирусной» рекламой пельменной. Его создатели опубликовали видео фейкового ограбления и подчеркнули, что во время съёмок «никто не пострадал».

«Все вынесенные пельмени были съедены съёмочной группой в тот же день, а у сотрудников милиции оказалось всё в порядке с чувством юмора. Спасибо всем, что поверили в наш розыгрыш. Надеемся, что „ограбление по-русски“ придётся по душе и жюри конкурса „Пальмовая ветвь“, куда и отправится работа», — рассказали создатели «вируса».

Пелемень требуют наши сердца!

Бьюти-тренд, который приближает весну!

Брови — вот что не дает покоя бьюти-стилистам из загадочного мира инстаграма. На этот раз в «тренде» брови в виде… КЛУМБЫ! НА полном серьезе: девушки, которые никак не могут дождаться тёплой и зелёной весны, решили украсить цветами свои брови. При желании, можно приклеить и бабочек, и бусины… В общем, креатив приветствуется!

На прошлой неделе в Красной Поляне проходил фестиваль BoogelWoogel. В рамках мероприятия состоялся массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах. В нашей галерее — несколько ярких кадров с фестиваля, которые обязательно поднимут настроение и заставят улыбнуться!