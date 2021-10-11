11 октября: самый большой набор LEGO «Титаник» и интерактивный квест по сериалу «Игра в кальмара»

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Ловим солнечные деньки. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух прогреется до +22 градусов.

В честь 110-летия «Титаника» Lego выпустит точную модель корабля в масштабе 1:200. Набор станет одним из самых крупных современных наборов и самых сложных для сборки (и размещения в квартире), заявляет дизайнер Lego Майкл Псаки. Размеры корабля — 135 см в длину, 44 см в высоту и 16 см в ширину.

Корабль можно разделить на три части, чтобы «в разрезе» осмотреть внутреннюю планировку: несколько комнат, парадную лестницу, котельную, зал-ресторан, бассейны и другие элементы. На нижней палубе есть детализированное машинное отделение со съемными двигателями.

В наборе нет наклеек, все детали принтованные, включая табличку с названием и флаги. Набор Lego Creator Expert 10294 Titanic выйдет 8 ноября по цене $629,99 (€629 или около 45-55 тысяч рублей), предзаказ можно будет оформить с 1 ноября.

У представителя школы «осознанного рэпа» D Smoke вышел блистательный альбом War & Wonders, который ничуть не уступает предыдущему — Black Habits. Сегодня слушаем D Smoke — War & Wonders.

Мини-сериал «Игра в кальмара» стал настоящим хитом этой осени и первым южнокорейским проектом, который пробился в топ-10 стримингового гиганта Netflix. По сюжету, группа незнакомых людей соглашается поучаствовать в детских состязаниях, за что им сулят внушительный денежный выигрыш. Первоначально в якобы детском шоу принимают участие 456 человек, но вот дойти до финала смогут далеко не все.

Специально для тех, кто хотел бы оказаться внутри «Игры в кальмара», ютуб-проект The Swoon под руководством Netflix запустил новое шоу. Переживать за свою жизнь и здоровье не стоит: почувствовать себя героем сериала можно с помощью интерактивного квеста, который состоит из нескольких роликов.

«Добро пожаловать в The Swoon Quiz, приключение в стиле «выбери сам», состоящее из интерактивных видео, где вам предлагается сделать выбор, который заставит вас содрогнуться», — говорится в описании к первому ролику игры.

Стартовый эпизод длится всего 47 секунд, в течение которых участники игры наблюдают за тем, что происходит с героем. Тем временем на экране высвечивается обращение к игрокам: «Перед вами останавливается таинственный фургон. Вам предоставляется возможность сыграть в смертельные игры за целое состояние. Будете играть?» Ответить на этот вопрос придется в конце ролика, когда на экране появятся две кнопки, позволяющие сделать выбор: сыграть в игру или уйти. В зависимости от того, что выберет каждый участник, появится соответствующее видео с продолжением истории.

Спойлерить продолжение игры не будем, но предупредим, что во всех следующих раундах тоже придется делать выбор, от которого будет зависеть будущее вашего персонажа.

Кто сказал, что совершенства не существует? Конечно, вряд ли можно добиться его вообще во всём, но если приглядеться к каким-то небольшим отдельным вещам, то можно заметить очень даже много идеального. Причем способностью к совершенству могут похвастаться и люди, которые укладывают идеально ровный асфальт, и природа, которая очень любит симметрию. Вот несколько примеров, которые так и заставляют воскликнуть: «Это безупречно!»

Хорошего дня и идеального настроения!