8 октября: настоящий перец, выращенный на МКС, и двойная жизнь кота Гэндальфа

Доброе утро! Вот мы и добрались до пятницы. Поднимаем уровень позитивного настроения с помощью самых хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Ловим последние солнечные деньки. В пятницу, субботу и воскресенье будет ясная погода, а воздух днем прогреется до +12 градусов.

Астронавты NASA сообщили, что смогли вырастить перец на борту международной космической станции (МКС). Первый урожай они соберут уже в конце октября, спустя 100 дней с начала эксперимента Plant Habitat-04. Об этом сообщает NASA.

Как отмечают в NASA, эксперимент по выращиванию растений в условиях микрогравитации нужен для долгосрочных миссий, чтобы у астронавтов всегда был источник витамина C.

Исследования показали, что в космосе плоды дали менее значительный рост по сравнению с тем перцем, который выращивают на Земле. Ученые пока не понимают, почему так происходит. Также на сайте заявили, что не все опыленные цветки развились в плоды.

О начале эксперимента Plant Habitat-04 объявила астронавтка NASA Меган Макартур 12 июля. Позже она показала видео, как помогает опылять цветы.

Европейский танцевальный электронный дуэт Two Another после временного затишья вернулся с EP Matter Of Time. Этот EP уже стал одним из наших любимых танцевальных мини-альбомов года, потому что такая палитра жанров мало кому под силу: здесь и лирический поп-R&B, и трип-хоп, и даже хаус под прикрытием EDM. Сегодня слушаем Two Another — Matter Of Time.

Кот по имени Гэндальф из Южного Уэльса, которого хозяева считали безобидным ангелом, оказался грозой района, терроризирующим чужие дома. На него даже стали жаловаться другие жители. Историю пушистого Гэндальфа рассказывает Metro.

Однажды кот вернулся домой с несколькими записками, в которых житель района буквально умолял хозяев держать своего четвероногого друга дома:

«Пожалуйста, держите свою кошку дома!!! Почти каждый день ваш кот приходит ко мне домой, забирает еду со стола, раздирает мой диван, разносит блох по дому. Я не могу оставить окна в доме открытыми!!! Я сыт по горло. Если я снова увижу этого кота у себя дома, обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко. Спасибо!!!»

В записках также говорилось, что Гэндальф остается в чужом доме на всю ночь и спит на кухне. «Вам стоит получше его кормить», — добавил автор жалоб.

Владелец кота был озадачен и обеспокоен этим сообщением. По его словам, раньше никто на него не жаловался. «Он немного любопытный кот, гуляет и делает свои обходы, как это бывает у кошек. Соседи знают о нем, он очень общительный и любит людей», — говорит 27-летний хозяин кота Крис.

По словам владельца, у Гэндальфа нет блох, он в основном ночует дома, особо не дерет мебель и очень хорошо питается. Крис признал, что со стороны кота дерзко так просто заявиться в чужой дом, однако ему бы хотелось пообщаться с автором записки, чтобы решить эту проблему.

Как думаете, что может объединять кота, статую, маффин и носки? Оказывается, все они способны умело сливаться с окружающей средой! Простые повседневные вещи, масштабные строения и домашние питомцы с одинаковым успехом маскируются в пространстве, и порой эти цветовые совпадения заставляют долго вглядываться в фото, чтобы отыскать наконец какого-нибудь притаившегося кота.

Хорошего дня и внимательного настроения!