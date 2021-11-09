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Утро в Туле
9 ноября: спецэпизод «Симпсонов» с Disney, лиф для прогулок 20-летнего кота и оптическая иллюзия

9 ноября: спецэпизод «Симпсонов» с Disney, лиф для прогулок 20-летнего кота и оптическая иллюзия

Доброе утро! Как на счет поднять себе настроение? Вот отличный способ: читаем только хорошие новости. Поехали!

 

А вот и первые снежинки. Сегодня в Туле небольшой снег, а столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса Цельсия.

 

Создатели мультсериала «Симпсоны» выпустят специальный эпизод совместно с аниматорами студии Disney. Он выйдет в ноябре на стриминговом сервисе Disney+. Об этом рассказал твиттер-аккаунт платформы.

Выпуск появится в онлайн-кинотеатре 12 ноября, в годовщину запуска Disney+. Сервис появился два года назад — сперва только в США, Канаде и Нидерландах. Спецэпизод будет называться «The Simpsons in Plusaversary» («Симпсоны в Плюсогодовщину»).

Судя по анонсу, в короткометражке Гомер Симпсон встретится с Гуфи — придуманным в 1932 году антропоморфным псом и другом Микки Мауса и Дональда Дака. Центральным событием видео станет вечеринка в честь годовщины Disney+, на которую не позовут Гомера.

В этот же день на стрим-платформе также выйдет короткометражный спин-офф мультфильма «Лука» под названием «Чао, Альберто», анимационная лента по мотивам «Холодного сердца», второй сезон «Мира по Голдблюму» и спецпроект о Бобе Фетте.

 

Сегодня слушаем Jonsi «Pyralone».

 

Кот Фродо любит сидеть на солнце у бассейна, но ему сложно добраться к любимому месту из-за огромного лестничного пролёта. Поэтому его хозяин, ютубер Лиам Томпсон из Окленда (Новая Зеландия), создал для питомца лифт с электрическим подъёмником.

«Готов ли ты спуститься вниз, не пошевелив ни единым мускулом? Надеюсь, что да, потому что у меня на это ушло четыре дня», — отметил Лиам.

 

Находиться на самом видном месте и при этом оставаться незамеченным — непростая задача, которая требует высокого уровня ловкости. Однако порой удачная маскировка становится результатом банальной случайности. Люди, питомцы и даже предметы вокруг нас могут так удачно слиться с окружающей действительностью, что приходится проявить немного больше внимательности, чтобы отыскать этих мастеров конспирации. И потренироваться в этом деле можно прямо сейчас на снимках из нашей сегодняшней подборки!

Хорошего дня и быстрого настроения!

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