18 октября: особое меню для собак в Burger King и книга про Гарри Поттера, проданная Гарри Поттером

Доброе утро! Начинаем новую рабочую неделю с порции хороших новостей. Поехали!

Не забудьте захватить зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется до +7 градусов.

Южнокорейский Burger King совместно с производителем кормов для домашних животных Harim Pet Food разработал специальное меню для собак — Real Dogpper. Животным предложат специальный классический воппер или косточку догппер со вкусом жаренного мяса на гриле. Об этом пишет Hypebeast.

Генеральный директор Burger King Korea Янг-джу Мун рассказал, что позиции из меню понравятся не только четвероногому другу, но и самим хозяевам.

Догппер и другая еда из меню не содержат в себе синтетических консервантов и состоят из 100% белковой говядины с овсом, который нужен для увеличения объема косточки. В воппере не будет ни соусов, ни топпингов. По словам создателей меню, они могут навредить здоровью собак.

Певица Адель выпустила песню Easy on Me и клип на нее. Это первый сингл с грядущего альбома «30». Релиз назначен на 19 ноября. Сегодня слушаем Adel — Easy on Me.

33-летний британец по имени Гарри Поттер продал книгу из первого издания романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» (1997 год) за 27,5 тысячи фунтов (около 2,7 миллиона рублей). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

14 октября анонимный покупатель из Великобритании приобрел книгу за 22 тысячи фунтов (2,1 миллиона рублей), еще 5,5 тысячи были выплачены аукционному дому в качестве комиссии.

В год публикации книги один экземпляр Поттеру подарил его отец Дэвид Джеймс Поттер. «Папа объяснил, что услышал, как Терри Воган упоминал Гарри Поттера по BBC Radio 2, и, как только он понял, что Терри имел в виду удостоенную наград детскую книгу, а не своего восьмилетнего сына, он развернул свой фургон и поехал в книжный магазин за экземпляром для нас», — рассказала Кэти, старшая сестра Гарри.

Долгое время семья не планировала продавать книгу, но потом родственники решили потратить заработанные с продажи деньги на свои семьи. Полученную сумму Поттер и его 36-летняя сестра также потратят на перевозку праха умершего в 2017 году отца в Кению, где он и хотел быть захороненным.

Гарри Поттер работает менеджером по продажам. И последние 25 лет ему постоянно приходится доказывать людям, что это его настоящее имя. «Они просто не верят мне. Когда я играл в молодежной футбольной команде, судья угрожал мне красной карточкой за то, что я назвал себя Гарри Поттером. Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она мне тоже не поверила», — поделился Поттер.

Мы привыкли считать, что именно собаки готовы в любой момент поддержать хозяина и протянуть ему лапу помощи, в то время как кошки всё время бродят где-то сами по себе. Но вообще-то и коты могут быть очень верными, заботливыми и преданными — они точно так же ждут хозяев с работы, приносят им подарочки и всегда готовы поддержать в трудную минуту. Давайте убедимся в этим сами!

Хорошего дня и заботливого настроения!