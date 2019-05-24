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Утро в Туле
24 мая: скандал с Бэнкси, этикет и свадьба Насти и Потапа

24 мая: скандал с Бэнкси, этикет и свадьба Насти и Потапа

Доброе утро!

Осталось совсем чуть-чуть и выходные!

Последние выходные весны будут весьма интересными: Яркое завершение концертного сезона, парочка интересных фестивалей, выступление группы A’Studio на Казанской набережной, юмор и самые красивые кошки из разных уголков земного шара. Подробности в нашем обзоре

 

Погода на выходных подведет. Ожидается похолодание и кратковременные дожди. Ну что ж, и в этом есть своя прелесть.

 

Начнем с утреннего мультфильма. В честь 20-летия «Губки Боба» съемочная группа подготовила короткометражную серию о правилах этикета.

Главные герои Губка Боб, Патрик и Сквидвард рассказывают о том, как вести себя в кинотеатре. Вполне возможно, что это тизер к новому эпизоду под названием «Губка Боб- Чудо», который появится в кино летом 2020 года.

 

Уличный художник Бэнкси, чьи копии работ выставлялись в Тульском областном художественном музее, замешан в очередном скандале. Художника выгнали с главной площади Венеции за незаконную продажу картин. Многие зарубежные СМИ сделали вывод, о том, что это был именно он вчера, после того как Бэнкси опубликовал видеоролик в своем аккаунте в Instagram. На нем видно как некий человек прямо на городской площади расставляет полотна, расположенные особым образом, и вместе они складываются в увеличенное изображение белого круизного корабля. А в углу красуется вызывающий знак с надписью «Венеция в масле».

Еще одно косвенное подтверждение того что Бэнкси находится в Венеции  - новое граффити, посвященное миграционному кризису, которое появилось на одной из стен города. Многие полагают, что это именно он, потому художник часто обращается к этой теме в своем творчестве.

 

Новость из мира науки.

Социологи выяснили, что женщины лучше соображают в теплом помещений, в то время как мужчины больше предпочитают холод. Ученые Берлинского социологического центра проследили  за тем, как необычно высокие и низкие температуры в помещении влияли на умственные способности пяти сотен студентов. Испытуемые решали арифметические задачи и составляли максимальное количество слов из набора букв.

При низких температурах девушки почти в 1,5 раза уступали парням в решении простейших задачек, тогда как при ее повышении до 32 градусов их показатели фактически сравнивались.  По мнению ученых высокие температуры делают женщин более старательными и трудоспособными. У мужчин же происходил обратный эффект.

 

Музыкальная пауза будет сегодня романтичной и торжественной. Потап и Настя опубликовали клип на трек «Константа» и сделали они это в день своей свадьбы, которая случилась вчера.

 

В галерее сегодня подборка нескольких величайших фотографий в истории по версии пользователей Reddit.

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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