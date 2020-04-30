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30 апреля: странные головные убори китайских школьников и мимимишная жопка корги

30 апреля: странные головные убори китайских школьников и мимимишная жопка корги

Доброе утро, амигос! Сегодня четверг, но он у нас сегодня вместо пятницы. Радуемся короткой рабочей самизоляционной неделе под хорошие новости!

 

На улице самая настоящая весна: деревья распускаются, травка зеленеет и … идет дождь. Сегодня на улице обещают пасмурную погоду и небольшой дождь. А столбик термометра поднимется всего лишь до +8 градусов.

 

Китайские детишки возвращаются к традиционному обучению и идут в школы, где на уроках сидят прямо в шляпах. Да не в обычных.

Школа Янчжен в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян придумала свои профилактические меры. Для малышей с первого по третий класс руководство школы ввело специальное условие, к которому детишки явно не были готовы — метровые шляпы.

Метровые они не в высоту, а в каждую сторону — справа и слева от шапок торчат палки длиной в метр, так что суммарный разлёт полей головного убора, с учётом головы ребёнка, превышает два метра.

Сделано это было для того, чтобы младшеклассники, больше всех отличающиеся неусидчивостью, не нарушали социальную дистанцию. Учителя заранее обзвонили родителей детей и попросили их соорудить шляпы самостоятельно. Именно по этой причине головные уборы выполнены в разном стиле, и палки одних более прочны, чем палки других.

Одни взрослые прикрепили куски картона к кепкам, другие — к картонным коробкам, третьи вообще использовали жёсткие палки. Детям запрещают снимать свои самодельные шляпы и прикасаться к ним руками.

Школьники рады пойти на уроки даже в таких несуразных головных уборах, ведь школьники по всему миру признались: удалённое обучение оказалось настолько плохим, что заставило их скучать по школе.

 

Москвичи выходят на мировой уровень, не изменяя своему социально-оперному рейву. Группа IC3PEAK «мкАД» отличный пример новой волны андеграундного рэпа на русской земле.

 

Познакомьтесь с корги Максин, она живет в Нью-Йорке. Вообще она довольно популярная, у ее аккаунта в инстаграме почти полмиллиона подписчиков. Максин часто путешествует со своим хозяином и, по совместительству, личным фотографом.

По признанию хозяина, в последние годы он делал слишком много снимков жопки своей корги — и наконец соединил их в одно короткое видео. Получившийся ролик он выложил на Reddit. Меньше чем за сутки его пост получил более 100 тысяч голосов (а это очень много).

Но не будем вас томить. Смотрите на жопку Максин под песню Queen «Don?t Stop Me Now»!

 

 

Друзья могут быть любых видов и размеров. И это доказывает милая парочка из Японии - кролик Мистер Куки и гусь Хару не разлей вода. Они и носят одинаковые головные уборы, и вместе гуляют, и нежатся под солнышком. Посмотрите на них и зарядитесь порцией мимимишности).

Хорошего дня и не болейте!

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Автор: Администрация Myslo
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