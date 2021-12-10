10 декабря: случайное приглашение на Рождество привело к сериалу на Netflix и новая кибербольница

Доброе утро! До Нового года осталось 22 дня. А вы уже нарядили дом к праздникам? Расскажите об этом в комментариях, а еще не забывайте прочитать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно и до -10 градусов. В субботу и в воскресенье также сохранится пасмурная погода, а температура воздуха в среднем не будет превышать -6 градусов.

Netflix снимет фильм под названием «Текст Дня благодарения», в котором расскажет историю Ванды Денч и Джамаля Хинтона. Об этом сообщает Variety.

В 2016 году семнадцатилетний американец получил сообщение от неизвестной женщины. Она приглашала его на ужин по случаю Дня Благодарения, а на вопрос, кто пишет, ответила: «Твоя бабушка». После Хинтон отправил селфи и сообщил, что женщина ошиблась. Однако всё же попросился прийти на ужин.

Денч согласилась. В сообщении она написала: «Конечно, приходи. Вот что делает бабушка... Кормит всех». Скриншот переписки Хинтон выложил в твиттер, за что позже извинился перед Денч. За несколько суток твит собрал более 200 тысяч репостов, а на историю обратили внимание СМИ.

С тех пор Хинтон и Денч встречаются на каждый День Благодарения. В гости приезжает не только сам парень, но и его близкие. Как отмечает Variety, этот ритуал стал особенно значимым после смерти мужа Денч из-за Covid-19.

Денч и Хинтон рассказали изданию, что счастливы поделиться своей историей с миром. Они надеются, что она вдохновит людей заводить новые знакомства и не бояться этого.

Сценаристом фильма станет Абдул Уильямс («История Бобби Брауна», «Лотерейный билет»). В качестве одного из продюсеров платформа выбрала Джорджа Тиллмана-младшего («Ненависть, которую вы испытываете», «Самая длинная поездка»). Режиссёр пока неизвестен.

Сегодня слушаем Hurray For The Riff Raff - «Jupiter?s Dance».

На YouTube канале BirchPunk вышло продолжение серии роликов про Россию в эстетике киберпанка. В первой части нового видео под названием «Кибербольница» рассказывается о секретной технологии для борьбы с болезнями, применяемой российскими врачами — наноботах.

По сюжету, в районную больницу города Астероидска приезжает иностранный делегат Томас. Он намерен выяснить, действительно ли местные молекулярные технологии достигли прогресса. Он настроен скептически и не верит слухам об эффективных российских наноботах.

В Астероидске работает экспериментальная роба-человеческая больница, где помогают и роботам, и людям. Например, «перевязочная» работает и как «перепайная», а зрение устройств проверяют по табличке с QR-кодами разного размера. В коридорах больницы висят плакаты, ориентированные на роботов.

Пока людей отправляют на вакцинацию, роботов — на чипирование. «Не беспокойтесь, чипирование абсолютно безвредно. Не бойтесь, вы не станете человеком», — говорит роботу-«антипрививочнику» врач (в его роли — Сергей Епишев, игравший су-шефа в сериале «Кухня»).

Пока иностранный делегат изучает устройство «кибербольницы», в неё госпитализируют мужчину с тромбом в мозговой артерии. Чтобы спасти его, врачи используют нанобота.

Зима и морозы создают отличное ощущение уюта для тех, кому не нужно выходить из дома. Потому что куда приятнее любоваться снегом и минусовыми температурами, когда дома у тебя тепло и греют батареи. А вот тем, кто был вынужден высунуть нос на улицу, можно только посочувствовать. Ведь когда столбик термометра падает ну очень низко, мороз может легко покрыть льдом и снегом всё, до чего дотянется. Но всю прелесть природного холодка можно почувствовать и дома. Вот несколько фотографий, от одного взгляда на которые в комнате становится на пару градусов прохладнее.

Хорошего дня и теплого настроения!