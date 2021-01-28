28 января: огромная копия мира «Властелина колец» из Lego и необычная подушка в виде покемона

Новый день, новое прекрасное утро! И новые прекрасные новости. Скорее бежим их читать!

Еще немного снега. Сегодня в Туле пасмурная погода, ближе к вечеру ожидается небольшой снег. А температура воздуха днем до -1 градуса.

20 января на YouTube-канале Книги рекордов Гиннесса появилось видео с самым большим сооружением, построенным из маленьких кубиков Lego. Работа выполнена детским музеем Smaerd Land, расположенным в китайском городе Шэньчжэнь.

В подписи к видео отмечается, что инсталляция основана на вселенной романа Джона Толкина «Властелин колец» и фильмов по нему. В сооружении воссозданы важнейшие места Средиземья (Мордор, Гондор, Шир и Рохан) и сражения Войны Кольца.

Как сообщается в ролике, на создание инсталляции, размер которой составляет 191 квадратный метр, команде из 50 дизайнеров и строителей потребовалось три года и 150 миллионов кубиков.

Поп-фанк-певец и сонграйтер JAWNY представил шуточное видео на нашу любимую композицию из микстейпа For Abby. Как утверждает сам музыкант, этот дебютный альбом он написал, чтобы отомстить своей бывшей. Здесь отличные, на наш взгляд, треки сопровождаются комментариями артиста, который явно не претендует на серьезность. Если вы еще не слушали альбом целиком, давно пора. А сегодня мы послушаем JAWNY — Trigger of Love.

Японская марка игрушек и предметов для дома Premium Bandai выпустила подушку в виде персонажа медиафраншизы Pokémon — покемона Генгара.

Это фиолетовая плюшевая подушка-игрушка с отверстием: предполагается, что использующий ее человек может положить голову внутрь подушки, обеспечивая себе защиту от светового шума, — это поможет расслабиться и быстрее заснуть. Также у подушки есть мягкая разворачивающаяся подстилка, на которой можно лежать, а можно использовать как плед.

Купить подушку-Генгара можно на сайте марки, ее цена составляет $250.

Ранее Premium Bandai уже выпускали предметы для дома в виде покемонов: например, в ее ассортименте есть кресло в виде Дитто и спальный мешок в виде Метапода.

Никто не будет любить вас так же сильно, как домашние питомцы. Да, они не могут выразить свою любовь и преданность словами, да им и не нужно. Достаточно только лишь взгляда, и всё сразу становится понятно. Мы собрали для вас снимки, на которых животные так влюблённо и пристально смотрят на своих хозяев, что, кажется, видят их душу.

Хорошего дня и любящих друзей!