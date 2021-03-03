3 марта: боевой петух защищает территорию и виртуальный пианист играет Рахманинова или Билли Айлиш

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Немного солнца не повредит. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Эшли Тейлор и ее муж завели сторожевого петуха Фреда, который очень не любит, когда кто-то подходит к дому его хозяев. 16 февраля Тейлор опубликовал видео, на котором доставщик с поднятыми руками аккуратно подходит к двери дома Тейлоров. После того как мужчина оставил посылки у двери, он сказал: «Не круто!» и побежал прочь. Петух тут же погнался за ним.

«Человек из UPS встретил сегодня петуха-охранника Фреда. Фред родился сердитым, но это всего лишь первый раз, когда мы засняли такое на камеру. Если кто-нибудь знает этого сотрудника, передайте ему мои извинения», — подписал видео Тейлор. Ролик с нападением стало популярным и набрало на фейсбуке более 80 тысяч лайков.

Через несколько дней Тейлор опубликовал еще одно видео, на котором видно, как Фред «решил познакомиться с почтальоном». Петух запрыгнул на капот автомобиля доставщика после того, как водитель дал сигнал о прибытии. «Оказывается, он не любит, когда ему сигналят», — добавил владелец петуха.

Британская исполнительница Mahalia вместе с рэп-мятежницей Rico Nasty выпустили трек Jealous с мягким гитарным фламенко и тонким ритмом R&B. Сюжет клипа нам напомнил Cry Me a River, только здесь роль обиженного Тимберлейка взяла на себя Махалия. Нам нравится, как певица экспериментирует с олдскулом, выстраивая свой собственный формат. Сегодня слушаем Mahalia — Jealous (feat. Rico Nasty).

Технологическая компания Massive Technologies создала виртуального пианиста, который может сыграть вообще что угодно — достаточно «скормить» ему звуковой файл с нужной песней. И речь не только об исполнении, но и о визуализации игры: искусственный интеллект раскладывает музыку на ноты, а потом исполняет ее своими руками (только виртуальными!).

Ролик ниже — не предзаписанная анимация. Движения рук сгенерированы ИИ в соответствии с предоставленной композицией. В этом случае — записью игры Сергея Рахманинова 1919 года, исполнившего сочиненную им «Прелюдию до-диез минор». Для большей правдоподобности Massive Technologies переключилась на вид из глаз виртуального пианиста, чтобы зрители могли лучше рассмотреть движения 3D-пальцев.

Изначально виртуального пианиста рассматривали как помощника в обучении игре на пианино. Но в ходе разработки стало понятно, что ИИ способен на нечто большее. Правда, сперва Massive Technologies самой пришлось заняться его обучением. Для этого в офис компании в Хельсинки приглашали настоящих пианистов, их просили несколько часов играть для компьютера.

ИИ наблюдал и анализировал действия людей с помощью специальных устройств и сенсоров. Затем виртуального пианиста просили показать, чему он научился. Если робот где-то ошибался, инженеры Massive Technologies его поправляли и объясняли, как надо. ИИ тренировали до тех пор, пока он не научился играть на том же уровне, что и его преподаватели.

До этого, в 2017 году, Massive Technologies выпустила приложение в дополненной реальности: виртуальный пианист оказывался в одном помещении с пользователем и мог на выбор сыграть несколько песен.

В ближайшее время компания планирует выпустить новое приложение, в котором таких ограничений нет: в нем ИИ-пианист, как на видео выше, повторяет композицию, которую ему включили. Бета-версию программы уже можно скачать в App Store.

Обычные фотографы одним щелчком камеры получают одну фотографию, но разве этим можно кого-то удивить? Сейчас мы покажем вам тех умельцев, которые способны разом фиксировать от 2 до 4 снимков!

Все эти фотографии на пару мгновений или даже на несколько минут покажутся вам коллажами, но на самом деле каждая из них — единый и неделимый снимок, созданный с помощью использования хитрых ракурсов и перспективы. А кое-где так вышло случайно, но менее крутыми кадры от этого не становятся, это точно!

Хорошего дня и эффектного настроения!