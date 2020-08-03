3 августа: в поисках счастливых людей и самое бессмысленное 12-минутное видео

Доброе утро, котятки! Начинаем новую продуктивную неделю с порции хороших новостей. Поехали!

О погоде. Сегодня идеальная погода для прогулок. Температура воздуха прогреется до +21 градуса, а на небе не облачка.

Американский режиссер Атде Трепка отправился в путешествие в поисках счастья. Он ездил по США и Индии и задавал незнакомцам один вопрос: «Вы счастливы?» Свою поездку и беседы он снимал на видео и теперь делится кадрами, публикуя этот документальный сериал в соцсетях. Об этом пишет Yahoo.

Трепка рассказал, что на проект его вдохновил французский документальный фильм «Хроника одного лета» (1961). В картине жители Парижа рассказывают о своих взглядах на то, как устроено общество, и свое место в нем.

«Я подумал, что было бы действительно здорово обойти мир с этой идеей и погрузиться в разные культуры», — рассказал режиссер.

Он выехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в феврале 2019 года, останавливаясь по пути, чтобы поговорить с незнакомыми людьми.

«В каждом штате, который я проезжал, я задавал каждому, с кем встречался, один и тот же вопрос: «Вы счастливы?» Но тогда я не понимал, что этот вопрос действительно открывает путь к сердцу человека», — вспоминает Трепка.

В штате Юта такой разговор закончился тем, что он вместе со своим собеседником поехал кататься по дюнам на его квадроцикле, а после — оказался у него в гостях, потому что собеседник хотел показать режиссеру, что на самом деле делает его счастливым.

После США он отправился в Индию. Там одна из его героинь сообщила, что сбежала из дома, а другая рассказала, что перенесла операцию на мозге, и все это он узнал в течение нескольких минут.

«Я искренне верю, что у каждого есть своя история. Не просто интересная, но и достойная оскароносного фильма или вирусного видео», — считает Трепка.

Режиссер заметил, что самые счастливые люди, которых он встречал, жили далеко не самой счастливой жизнью. Он уверен, что это должно послужить напоминанием для людей во всем мире во время трудностей, с которыми все сталкиваются из-за пандемии коронавируса.

«Эти мировые проблемы очень важны, но если бы вы сложили все хорошее, что произошло сегодня в мире, и все плохое, что произошло в мире, хорошее сильно перевесило бы плохое. Мир — прекрасное место», — заключил режиссер.

Разные серии его путешествия можно посмотреть на YouTube-канале, который называется так же, как звучит вопрос: «Вы счастливы?» В каждой серии, которая длится от двух до семи минут, рассказывается одна история.

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Паук и пчела

Пчела попала в паутину, сплетенную у окна. Насекомое жужжало и боролось и даже несколько раз попыталось ужалить паука. Но конец был неизбежен.

На YouTube-канале David Lynch theater режиссер публикует видео о своих ежедневных занятиях и короткие ролики.

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Их автор — трубочист Эрмитажа и железнодорожник по кличке Гвоздь, который вырос в Ленобласти, а сейчас работает в Петербурге. Мужчина не считает себя художником, но смотрится-то очень круто.

Хорошего дня и продуктивной недели!