5 октября: кризис идентичности страуса и самая молодая собака-полицейский

Доброе утро! Мы несемся локомотивом хорошего настроения сквозь эту рабочую неделю. Поэтому бежим читать самые хорошие новости. Поехали!

Ловим последние ясные деньки. Сегодня в Туле будет малооблачно, а температура воздуха прогреется до +21 градуса.

В британском сафари-парке в Уилтшире происшествие: один из местных страусов по кличке Блю почему-то решил, что теперь он — зебра. Об этом пишет таблоид The Sun.

Блю предпочел не делить обязанности по высиживанию яиц со своей партнершей Стейси, а вместо этого стал регулярно играть и бегать вместе со стадом из 12 зебр.

Своим поведением безответственный страус поставил под угрозу всю схему размножения в парке, потому что он явно не собирается возвращаться к отцовским обязанностям.

В сафари-парке говорят, что у Блю случился кризис идентичности и он просто хочет быть зеброй. «Он не заинтересован в том, чтобы быть страусом. Это просто не для него», — рассказали работники парка.

По данным The Sun, Блю придется переехать из парка, чтобы его место мог занять более ответственный отец, который не станет прятать голову в песок после появления яиц.

Фронтмен калифорнийской группы Джесс Разерфорд манерничает как Боуи, изобретая персонального Зигги Стардаста. На четвертом альбоме The Neighbourhood он предстает в образе серебряного пришельца Чипа Хрома, сопровождаемого «монотонными» компаньонами. Сегодня слушаем The Neighbourhood - Lost In Translation.

Бельгийская овчарка по кличке Сэм еще щенок, но у него уже серьезные планы на жизнь: он готовится стать полицейским. Об этом пишет Bored Panda.

Сэм на прошлой неделе начал обучение, которое продлится 1,5 года, после чего он поступит на службу в эстонском спецназе.

Но Сэм начал учиться не один — вместе с собой он привел брата по кличке Террор, который будет работать в специальном подразделении эстонской полиции (k-commando).

Сейчас перед Сэмом стоит первая важная задача — привыкнуть к новой обстановке и кинологу Кристи Пай.

Заглядывать в прошлое всегда интересно. А заглядывать в семейные альбомы интересно вдвойне: ведь помимо тёплой ностальгии они хранят в себе много неловкости. Некоторые фото там довольно стыдные, но не показывать их людям — это преступление, ведь они очень смешные. Видимо, поэтому пользователи социальных сетей делятся ими со своими подписчиками. И мы собрали для вас такие снимки в нашей галерее.

Хорошего дня и отличной продуктивной недели!