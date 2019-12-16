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Утро в Туле
16 декабря: знакомства по группе крови

16 декабря: знакомства по группе крови

Доброе утро! Ровно две недели осталось до Нового года, а новогодние сюрпризы буквально врываются в нашу повседневную жизнь. 

Проснуться скорее и настроиться на трудовые подвиги помогут наши позитивные новости.

 

В ближайшие пять дней погода будет очень переменчивой. То снег, то дождь - совсем не по-новогоднему.

 

Пользователи Твиттера обнаружили мини-коал на лапах собак. Особый рисунок на подушечек лап напомнил им голову и лапки  коалы. 

 

Найти будущего мужа или жену по группе крови? Нет ничего проще. Гарвардский учёный Джордж Черч разрабатывает сайт знакомств, который будет подбирать пару по генетической совместимости.

По его мнению, в союзах, созданных с помощью нового сайта знакомств, будет рождаться меньше детей с наследственными заболеваниями. 

 

В Мексике напечатали целый жилой квартал с помощью 3D-принтера. Устройство Icon Vulcan II печатает цементную коробку за сутки, а уже потом рабочие устанавливают крышу и выполняют отделочные работы.

Таким образом уже построены два дома площадью 500 кв. м. На этой территории располагаются две спальни, гостиная, кухня, ванная и патио для обедов на свежем воздухе. Местные застройщики планируют возвести ещё 48 таких домов. 

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Луны. 

 

В галерее сегодня удивительные создания природы.

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