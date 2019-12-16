16 декабря: знакомства по группе крови

Доброе утро! Ровно две недели осталось до Нового года, а новогодние сюрпризы буквально врываются в нашу повседневную жизнь.

Проснуться скорее и настроиться на трудовые подвиги помогут наши позитивные новости.

В ближайшие пять дней погода будет очень переменчивой. То снег, то дождь - совсем не по-новогоднему.

Пользователи Твиттера обнаружили мини-коал на лапах собак. Особый рисунок на подушечек лап напомнил им голову и лапки коалы.

This Koala is rocking a mohawk so had to be the leader. pic.twitter.com/8uHZnurNSf — Still too many humans (@ColdBeanButty) December 7, 2019

Dog paws look like tiny Koalas ?? pic.twitter.com/6SYkTQWvaq — 41 Strange (@41Strange) December 6, 2019

Найти будущего мужа или жену по группе крови? Нет ничего проще. Гарвардский учёный Джордж Черч разрабатывает сайт знакомств, который будет подбирать пару по генетической совместимости.

По его мнению, в союзах, созданных с помощью нового сайта знакомств, будет рождаться меньше детей с наследственными заболеваниями.

В Мексике напечатали целый жилой квартал с помощью 3D-принтера. Устройство Icon Vulcan II печатает цементную коробку за сутки, а уже потом рабочие устанавливают крышу и выполняют отделочные работы.

Таким образом уже построены два дома площадью 500 кв. м. На этой территории располагаются две спальни, гостиная, кухня, ванная и патио для обедов на свежем воздухе. Местные застройщики планируют возвести ещё 48 таких домов.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Луны.

В галерее сегодня удивительные создания природы.