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Утро в Туле
13 февраля: Лох-Несское чудовище появилось на берегу

13 февраля: Лох-Несское чудовище появилось на берегу

Доброе утро! Начинайте свой день с зарядки. Австралийские ученые в ходе исследования выяснили, что аэробика и бег улучшает память.

 

За окном все стабильно.

 

На пляже Шотландии нашли гигантский скелет загадочного существа. Интернет-пользователи полагают, что  скелет принадлежит Лох-Несскому чудовищу. Ученые не разделяют это предположение, они склонны предполагать, что скелет принадлежит редкому виду кита.

 

Недавно воплотилась в жизнь история одной Золушки. Менеджер из «Макдональдса» в один момент стала известной моделью. А помог ей в этом Инстаграм.

Девушка постила на страничке свои фотографии, на них обратило внимание известное в Англии модельное агентство. Теперь девушка путешествует по миру и позирует для известных брендов.

 

Ученые обнаружили на дне Японского моря новую форму жизни. В ходе анализа гидрата метана с – вещества, которое находится на дне Японского моря, ученые обнаружили неизвестные науке бактерии, они способны выживать в экстремальных условиях. По мнению ученых это доказывает тот факт, что жизнь может существовать, в том числе и на других планетах.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Кристины Агилеры.

 

В галерее сегодня фото из профиля лисы Джунипер.

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