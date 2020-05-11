11 мая: полеты на метле – новый тренд карантинного сезона!

Доброе утро! Ловите порцию хороших новостей. Поехали!

«Сегодня переменная облачность и без осадков», - такой прогноз дают нам наши синоптики. Посмотрим, не обманут ли. А вы делитесь в комментариях фотографиями хорошей погоды за окном. Ибо выходить нам все равно пока нельзя.

Женщина заставила своего мужа прыгать по дому на метле, пообещав, что смонтирует из этого ролик с его «левитацией», но вместо это на TikTok попал оригинал, и пользователи оценили такой троллинг. Однако ироничная блогерша на этом не остановилась и сказала, что всё-таки сделает из супруга волшебника. Не вышло, но злиться на неё невозможно, так как у жены есть веские причины высмеивать мужа.

Во время коронавирусного карантина или режима самоизоляции, как в России, времени не теряют и TikTok-блогеры, которые беспрерывно организуют или принимают челленджи. Свой островок чародейства и волшебства есть у фанатов Гарри Поттера — они пытаются воссоздать классический флешмоб с «полётом» на метле.

Но иногда такое желание не находит отклика у близких — житель Бостона Джошуа хотел проделать магический трюк, а его жена Джанель как раз пообещала ему всё отредактировать. Однако комик внутри неё взял верх, и в TikTok в начале мая появился оригинальный ролик.

Группа Little Big выпустила клип «Hypnodancer» — первый после отмены «Евровидения» из-за пандемии коронавируса. В нем группа бандитов грабит казино, фронтмен группы Ильич танцует на столе, а посетители казино курят карандаши.

Тот момент, когда у тебя не получилось сделать крутые фото дикой природы для National Geographic, но всем все равно нравится. Пользователи делятся в Facebook в сообществе «Отстойные фотографии дикой природы» неудачными кадрами, а мы собрали самые необычные и уморительные творения горе-фотографов в нашей галерее.

Хорошего дня и почаще мойте руки!