1 декабря: появление (а потом исчезновение) загадочного монолита и геймер с суровой женой

Доброе утро! Причина радоваться новому дню номер раз: до Нового года осталось всего 30 дней. А пока вы радовались, мы собрали порцию хороших новостей. Бежим бегом их все читать!

Снег идет, с первым днем зимы. Сегодня в Туле днем пройдет небольшой снег, а вечером пасмурная погода. Температура воздуха -2…-5 градусов Цельсия.

Посреди пустыни в американском штате Юта обнаружили необычный металлический объект высотой около 3−3,5 метра, сообщает CNN.

Обелиск из вертолета заметили сотрудники департамента общественной безопасности, после чего решили осмотреть его на месте. Пилот Брет Хатчингс рассказал, что монолит выглядит так, будто его специально установили на земле, а не случайно выронили с высоты. При этом размещение подобных объектов без специального разрешения властей незаконно.

Хатчингс предположил, что монумент — дело рук какого-нибудь художника новой волны или поклонника фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика 1968 года. «Это самая странная вещь, которую я видел за все годы полетов», — добавил он.

А через неделю он внезапно исчез, рассказали в Бюро по управлению земельными ресурсами штата Юта. Чиновники подчеркнули, что не трогали монумент, поскольку он считается частной собственностью (по этой же причине его пропажей, вероятно, займется местное управление шерифа).

Спенсер Оуэн, житель Солт Лейк Сити, приехавший посмотреть на обелиск, обнаружил, что тот не пропал бесследно: в углублении остался его треугольный фрагмент.

В Департаменте общественной безопасности Юты не стали исключать версию произошедшего, о которой все подумали. «Мы можем только предполагать», насколько в этой истории замешаны инопланетяне, заключил представитель департамента, комментируя новость об исчезновении обелиска.

Феликс Бондарев представляет свою новую музу и вокалистку RSAC — это Юлия Журавлева, выступающая под псевдонимом Марбл. В качестве интро — беспроигрышный ностальгический кавер на вечно зеленый хит из 1990-х от Светланы Владимирской. Сегодня слушаем RSAC - «Мальчик мой».

Мужчина из Тайваня купил PlayStation 5, но подозревал, что жена не одобрит его покупку. Поэтому предприимчивый геймер выдал игровую консоль за очиститель воздуха. Об этом пишет World of Buzz.

Однако его жена все же заподозрила неладное и выставила приставку на продажу.

На ее объявление наткнулся другой геймер, по имени Джин Ву, который хотел купить PlayStation. Он не был готов покупать новую консоль, поэтому стал искать ее на сайтах объявлений.

Джин был удивлен низкой ценой, но все же решил созвониться с продавцом. Женщина рассказала всю историю и объяснила, что такую цену на приставку назначили, потому что от нее нужно избавиться как можно скорее.

Чтобы успеть выкупить заветный гаджет по низкой цене, Джин быстро договорился о месте встречи. Но товар принес уже сам несчастный геймер, которому не разрешили оставить приставку дома.

Он рассказал Джину, что когда жена узнала, что он купил не очиститель воздуха, то устроила ему скандал и заставила как можно скорее продать PlayStation.

В Facebook Джин написал, что в глазах бывшего владельца приставки была горечь.

Собаки — это не только друзья человека и верные преданные товарищи, но и самые настоящие хулиганы! Ну и кто ещё разгрызёт вашу обувь, уничтожит помаду, съест то, что ему есть не положено? Ну конечно же, ваш любимый пёс. По этому поводу пользователи сети устроили флешмоб #guiltydogchallenge (челлендж с собаками-преступниками), где показали, как застали своих питомцах прямо на месте их злодеяний. Смотрим в нашей галерее!

Хорошего дня и теплого вторника!