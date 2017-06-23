23 июня: Царь-лужа и серферы

Всем привет! Пятница радует даже несмотря на дождь. Это же пятница!

Выходные будут ударными. И придется очень постараться, чтоб ничего не пропустить. Для этого читаем наш специальный обзор:

Что касается погоды, то суббота обещает быть очень даже сносной. А вот сегодня и в воскресенье - дождливо. Какая же гадость этот ваш июнь...

Ох и помокнут же дикомятные артисты и зрители... Снова фестиваль по колено в грязи)

Начнем с бодрящего экстрима! Нашего, русского. То есть настолько сурового, что никакие ролики Red Bull и рядом не стояли.

Итак (как Задорнов прямо), готовы? Серфинг по ГИГАНТСКОЙ луже в Тюмени. Вы даже не представляете, насколько крута эта лужа. Царь-лужа!

И еще немного помокнем в рубрике "мимими". Бегемотик Фиона из зоопарка Цинциннати, которая родилась в феврале 2017 года недоношенной, снова живет с родителями! И уже научилась плавать. Вот Фиона со своей мамой Биби резвятся в открытом бассейне:

А вот первая встреча Фионы с мамулей:

Новости!

Пригодится путешественникам. Французские физики из Университета Париж Дидро провели исследование, чтобы выяснить, почему чемоданы как колесиках раскачиваются как маятники и как этого избежать. Представляете, целое исследование замутили!

Для эксперимента физики создали модель чемодана из алюминия, которая выглядела как миниатюрная конструкция с двумя колёсами и одинаковыми грузами-цилиндрами по бокам. Верхняя её часть крепилась к раме с шарниром — это имитировало главную ось чемодана. Конструкцию поместили на беговую дорожку и периодически выводили её из равновесия. Так учёные выяснили зависимость раскачивания от скорости и величины поворота. Условия теста моделировали настоящие препятствия или резкую смену направления движения. Учёные учитывали наличие скольжения, гравитацию и иные факторы, влияющие на устойчивость.

Выяснилось, что чем выше скорость чемодана, тем ниже может стать амплитуда колебаний при наезде на препятствие: колёса не будут успевать сильно отклоняться.

Совет путешественникам:

при раскачивании чемодана не замедляйтесь, а увеличивайте скорость движения.

Кроме того, чемодан рекомендовали максимально наклонять к земле. При этих условиях он точно не перевернётся.

История о человечности. В Мехико велосипедист устроил погоню за малюсенькой собачкой, которая сорвалась с повода и умчала прямо по проезжей части. Мужчина преследовал ее в течение двух минут, не раз подвергая опасности свою жизнь. Ролик заканчивается хорошо: велосипедист сумел отогнать собаку к тротуару, и там ее схватил прохожий. Песика уже вернули хозяевам. А смелость велосипедиста была вознаграждена: видео погони заметили представители местной авиакомпании подарили ему бесплатные билеты на любой перелет.

А это новость о том, что важно никогда не сдаваться. Новозеландец Алекс Хант с протезом руки набрал первое очко в рейтинге теннисистов-профессионалов! Он одержал победу в двух сетах 6:0, 6:0 в матче первого круга турнира на Гуаме с призовым фондом 15 тысяч долларов. «Думаю, что я первый игрок без одной из конечностей, кто набрал очко в профессиональном туре <…> Это всегда было моей мечтой», — сказал Хант после своей победы. Он добавил, что хотел бы вдохновить других людей с инвалидностью. В его планах участие в различных турнирах. А там, глядишь, и "Большой шлем" не за горами!

Рекламная пауза! Компания Audi показала возможности нового поколения седана A8 с помощью актёра Тома Холланда в образе Питера Паркера. Ролик также является промо-видео к выходу фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

Картина «Человек-паук: Возвращение домой» появится на российских экранах 6 июля 2017 года.

Держите кусочек лета - настоящего, у нас такого пока не было. И пусть у вас будет хорошее настроение!

В галерее у нас диснеевские принцессы. Фотограф из Лос-Анджелеса Тони Росс решил немного пофантазировать и представил, как бы выглядели молодые и прекрасные принцессы в старости. Что скажете, возраст им к лицу?)