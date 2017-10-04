4 октября: Скользкие улицы и вкусный Николас Кейдж

Всем привет! У кого еще есть силы - отсыпьте немного, пожалуйста. Прямо в эти мешки под глазами. Спасибо!

Сегодня исполняется ровно 60 лет со дня запуска первого в мире советского искусственного спутника Земли. Почему мы об этом вдруг говорим? Да потому что в честь такого юбилея российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин будут общаться с пользователями ВКонтакте в прямом эфире! На лучшие вопросы, которые поступили от пользователей рунета, они ответят в прямом эфире 4 октября в 12.30 мск в официальном сообществе Роскосмоса в соцсети. Там же еще можно задать свой вопрос - в комментариях к соответствующей записи. Не пропустите!

И кто-нибудь, спросите у космонавтов, пожалуйста, топят ли на МКС батареи?...)

Немного милоты.

Дельфины любуются на белочек:

Они же не хотят съесть белочек, правда?..

Новости!

Австрийский ботаник нашел на севере Мадагаскара орхидею с огромными цветками и специфическим ароматом - она пахнет шампанским! Впрочем, хорош не только запах, но и вид. Цветы Cynorkis christae достигают 5 см в длину на 16-сантиметровом побеге; лепестки белые с бордовыми точками в центре цветка.

Хотите увидеть самый нелепый пешеходный переход в России? Да пожалуйста. Вот он: в селе Онгурен Иркутской области, где власти оборудовали пешеходный переход через тропинку в поле. В селе проживают 502 человека. Весь автомобильный парк села составляет пять машин. Во всем селе до установки пешеходного перехода не было ни одного дорожного знака. Как пояснил глава поселения Сергей Хелтухеев, установить переход потребовала ГИБДД Ольхонского района, поскольку по правилам рядом с общеобразовательной школой должен находиться пешеходный переход, им пришлось поставить столбы и приколотить к ним дорожные знаки. По его словам, по этой дороге за месяц «в лучшем случае» проезжают одна-две машины.

Японский производитель закусок Umaibo представил новый вид кукурузных снэков Nicolastick, названных в честь Николаса Кейджа. Актёр также стал лицом продукта и изображён на каждой упаковке. Новую закуску подготовили к японской премьере фильма Army of One, получившему в российском прокате название «Миссия: неадекватна», а в Японии — «Бен Ладен — моя добыча». В вышедшей в 2016 году картине Кейдж играет строителя из Колорадо, решившего самостоятельно поймать террориста. Закуска, названная в честь Кейджа, будет доступна в японских кинотеатрах при покупке билета на фильм. Цена за набор составляет 1,5 тысячи йен (770 рублей). Кто хочет откусить Кейджа?..)

Музыкальная пауза! Сегодня особенно хороша.

Cотрудники РБК, возвращаясь из Италии, устроили флешмоб для группы «Би-2», с которой летели в самолёте. Пассажиры в экономе хором исполнили песню «Скользкие улицы». Музыканты вышли из бизнес-класса и поблагодарили.

А теперь все вместе: Скользкие улицы, иномарки целуются...!

Залипательное видео + красота.

Суперкар Ford GT совершил путешествие по Атлантической дороге — живописному шоссе,соединяющему небольшие норвежские острова. Это видео стало частью цикла «Величайшие дороги Европы», подготавливаемого компанией Ford. Оцените же красоту этой трассы:

Кроме того, здесь у нас еще и рекорд спрятался! Суперкар под управлением Штефана Мюкке, члена команды Ford Chip Ganassi Racing, проехал круг на треке Arctic Circle Raceway, находящемся в 30 километрах к югу от Северного полярного круга, за рекордные 1 минуту 36,3 секунды; прошлый рекорд принадлежал Audi R8 и составлял 1 минуту 41 секунду. Мощь!

В галерее - творчество француза Себастьен Прешу. Он рисует с помощью нитей – в городе и на природе, в помещениях и на открытых пространствах.