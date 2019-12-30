30 декабря: праздник к нам приходит
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Автор: Администрация Myslo
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Пожалуй, сегодня самое доброе утро года! Вот и наступил последний рабочий день в этом году. Уже завтра мы будем нарезать «оливье» под «Иронию судьбы» и загадывать желания под бой курантов. А еще завтра стартуют длинные каникулы. Обратный отсчет пошел!
Ура! Новогодняя ночь будет снежной и не слишком морозной. И такая погода сохранится на все праздники.
Немного новогодних видео вам в ленту. Например, как суровый иркутский Дед Мороз водит хороводы под водой. Необычная новогодняя традиция зародилась у местных дайверов 10 лет назад.
А вот такая ситуация знакома многих владельцам кошек. Милота, на которую можно смотреть бесконечно.
Накануне 2020 года Сеть покорили две оптические иллюзии.
Первая из них появилась в TikTok и затем перекочевала в Твиттер. Пользователи бурно обсуждают, в какую сторону повернут человек, сидящий на качелях. Одни считают, что человек повернут лицом к оператору – об этом якобы говорит положение его ног, которые он вытянул вперед. Другие же считают, что качающийся смотрит на здание, так как столбы, расположенные перед ним меняют восприятие пространства.
Героиней второй оптической иллюзии стала Полина Гагарина. На фотографии, выложенной артисткой в Инстаграме, создается впечатление, что у нее слишком большой размер ноги.
Космонавты испекли рождественское печенье прямо на МКС. Его изготовили в специальной цилиндрической духовке с фиксированным противнем. Выпечку упаковали от правили на Землю, где ученые будут оценивать результаты эксперимента.
В качестве музыкальной паузы посмотрим новогодний клип группы Cream Soda.
В галерее сегодня фото из Инстаграма для новогоднего настроения.