2 октября: Свадьба в зоопарке и красивая любовь

Всем привет! Ну что, у всех уже затопили?

Если нет, не отчаивайтесь. Синоптики обещают "потепление" к концу недели:

А пока добавим немного огонька тем, у кого батареи все еще ледяные.

Интересная интерпретация домино-эффекта: горение 90000 спичек. Не одновременно, а цепной реакцией:

Чувствуете жар?)

Милота дня. Песика зарегистрировали в Tinder (это приложение для знакомств), и теперь все хотят с ним познакомиться. Потому что он пушистый!

Вот, познакомьтесь и вы (заочно). Это аляскинский маламут по кличке Фил. Он живет в Бостоне:

Идея зарегистрировать Фила на Tinder возникла у его хозяина. Он поставил на аватар фотографию пса в бабочке (нарядился к свадьбе хозяев) и написал, что Фил очень любит, когда ему чешут животик. Оказалось, что этого достаточно, чтобы растопить сердца многих девушек.

Новости!

В апреле 2017 года издательство «Эксмо» выпустило целую серию книг «#Шекспир_в_смайликах». В неё также входят пересказы под названиями «кста Гамлет» и «Макбет. Корона или смерть». В издательстве говорят, что хотели познакомить поколение Y c классикой. В аннотациях на книжных сайтах утверждается, что авторы внесли «немного современного интернет-сленга, юмора и реалий XXI века», сохранив сюжет и драматургию. Вот как выглядит необычное издание пьесы Шекспира под названием «Ромео и Джульетта. Вместе навсегда»:

В Дании, в часе езды от Копенгагена, собираются построить необычный туристический пешеходный маршрут. Главным элементом должна стать спиральная башня высотой 45 метров. Башня состоит из пандуса длиной 600 метров, по которому посетители смогут прогуляться над верхушками деревьев. Идея состоит в том, чтобы предлагать виды с высоты птичьего полёта, при этом не нарушая окружающую среду. Маршрут будет разделён на две секции: дорожка на высоте пройдёт мимо самых старых деревьев леса, а дорожка внизу проложит путь через области с более молодыми деревьями. Ожидается, что единственный в своем роде пешеходный маршрут будет завершён в 2018 году.

В московском зоопарке состоялась первая в истории свадьба. Поженились Мария и Антон (Фото агентства «Москва»). Свидетелем стал какой-то козел:

Музыкальная пауза!

Смотрим новый клип Сергея Лазарева. Нет, не смейтесь, действительно хороший! Про любовь. Про любовь разную!

В видео снимались настоящие влюбленные пары:

Немного интернет-просвета.

Новый потенциальный мем в российском интернете - фраза "Это фиаско, братан". Родилась она вот из этого видео:

Вот главные герои и "прародители" мема: путешественник Владимир и его пес Стив (сиба-ину).

В галерее пусть будут "аппетитные" мопсы. Хорошего вам дня! Порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким, вы это заслужили.