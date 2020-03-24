24 марта: вендинговый аппарат с гречкой, завещание инстаблогеров и голая Сюзанна в новом клипе

Доброе утро! Не так уж и легко оторвать голову от подушки утром вторника. Чтобы быстрее взбодриться попробуйте сразу после пробуждения продержаться на ногах всего 9 минут. Согласно одной из теорий ровно столько времени нужно организму, чтобы окончательно проснуться. Можно делать это так.

За окном сегодня мороз и солнце. Прямо по-пушкински.

В последнее время нам всем не хватает зрелищ. Полюбуйтесь на трансляцию забавного ледового шоу. В главных ролях домашние котики.

Многие знают, что работа блогеров в Инстаграм является очень прибыльным бизнесом. Предприимчивые британские нотариусы предлагают блогерам оставлять свои аккаунты в наследство после смерти. Они разработали схему, с помощью которой можно завещать свой многомиллионный блог своим внукам. Что ж, кажется, потомки Ольги Бузовой имеют все шансы получить огромную финансовую империю.

Пока все сметают с полок туалетную бумагу и гречку, предприниматели изобретают способы бесконтактных продаж. Так в Подмосковье появились первые вендинговые аппараты с набором Апокалипсиса. Вместо шоколадок, чипсов и газированных напитков здесь продаются гречка, туалетная бумага, чеснок, мыло и медицинские маски. Что более удивительно, стоимость товаров не превышает цены супермаркетов.

В качестве музыкальной паузы послушаем песню Мальбэка с очень пикантным клипом из хроники жизни с супругой Сюзанной.

Тот случай, когда ставишь на повтор, чтобы рассмотреть. Полная версия на Youtube.

В галерее сегодня милые иллюстрации об одержимости гаджетами. Их создал дизанер из Будапешта Беатрикс Папп.