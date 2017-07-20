20 июля: Храп-кавер на самую популярную песню года

Всем привет!

Проснулись? Если нет, то утренняя смена Myslo обязательно поможет взбодриться.

Без лишних слов будем выполнять обещание. Вот вам видео, в котором бразильский парикмахер делает очень брутальные стрижки. Топором:

Не знаю, как у вас, а у меня уши от страха чуть внутрь головы не втянулись.

Еще жести хотите? Вот, взгляните на это. Думаете, впереди туман или песчаная буря? Да нифига подобного. Впереди САРАНЧА.

А теперь новости! Велосипедные истории услышать не хотите ли?)

"Классика жанра". Эстонская полиция нашла велосипед, украденный 14 ЛЕТ назад. Сотрудник правоохранительных органов Эстонии, комментируя произошедшее прессе, рассказал, что владелица удивилась и обрадовалась новости. По его словам, семья уже намеревалась приобрести другой велосипед и впервые за долгое время обсуждала пропажу 14-летней давности. «Они даже пошутили, что, может, нет смысла покупать новый: вдруг вернут старый», — сказал страж порядка. В этой новости прекрасно абсолютно все, согласитесь!

Тем временем в Великобритании. Жительница Бристоля угнала свой украденный накануне велосипед у человека, который попытался продать его через Facebook. Заметив объявление о продаже, девушка попыталась поступить правильно: попросила полицию вместе с ней поехать на встречу с "продавцом" и задержать его. Но правоохранители отказались. Тогда она решила просто украсть свой же велосипед, хотя полиция советовала ей этого не делать. "Я сделала вид, что заинтересована в покупке, и задавала разные глупые вопросы про велосипед", — рассказывает она Bristol Post. — Я сказала, что сиденье слишком высоко, и спросила, могу ли я совершить пробный заезд". После этого она передала ему пачку сигарет и ключи, чтобы он выпустил велосипед и дал ей прокатиться. Дженни села на своего двухколесного друга и быстро уехала. По данным Bristol Post, друг Дженни, присутствовавший при "сделке", рассказал ей, что "продавец" какое-то время стоял озадаченный, а потом кто-то крикнул: "она не вернется". Тогда он проверил "ценные вещи", отданные ему на хранение, и обнаружил, что пачка сигарет пустая, а ключи он все равно никак не сможет использовать. По иронии судьбы это были ключи от цепи, которую злоумышленник перерезал, украв велосипед Дженни за 18 часов до этого.

Музыкальная пауза!

Главная песня 2017 года — «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси, записанная с вокалистом Дэдди Янки, которая вышла в январе. «Despacito» переводится как "медленно". Это самая популярная песня всех времен на стриминговых сервисах. Суммарно ее прослушали 4,6 миллиарда раз. Клип тоже может побить рекорды YouTube, сейчас у него 2,6 миллиарда просмотров. У действующего лидера, песни Уиз Халифы «See You Again», — 2,9 миллиарда. И это при том, что «Despacito» вышла всего полгода назад, тогда как клипу Халифы больше двух лет.

Конечно, на эту песню уже море каверов и пародий. Вот хороший кавер - без слов, на виолончелях:

А вот одна из пародий - про плавки Speedo:

Самая крутая пародия появилась совсем недавно, причем без ведома «исполнителя». Житель Лимы Рауль Амадор Маркес храпит во сне, и его жена четыре года снимала этот храп на видео. А затем с помощью племянника выпустила храп-версию «Despacito». Это какой-то новый уровень пародий, суперкруто:

И еще немного экстрима. Вот, взгляните: разработчики аттракциона Kraken в Орландо подняли развлечения на новый уровень. Соединили американские горки с технологиями виртуальной реальности! Для тех, кого просто горки уже не вставляют:

В галерее - герои фотошопа. Фото котиков редактируют, делая им толстые мордочки. Получается забавно. Хорошего котика должно быть много!