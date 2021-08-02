2 августа: камень с тайнами незнакомцев и картинная галерея для птиц

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Жительница Токио Рибека Кимура продает анонимные письма с секретами, залитыми в цемент, сообщает SoraNews24.

У Кимуры есть свой «Секретный магазин «(Himitsuya), который помогает людям «освободиться» от груза тайн необычным способом.

Незнакомцы передают магазину записки со своими секретами, после чего письма заливаются цементом. Получившиеся объекты обычно кладут на специальную подушечку.

Когда в городе не действовали строгие антиковидные ограничения, Рибеку можно было встретить на улицах Токио. Обычно она ходит в черной форме с небольшой переносной лавкой, предлагая прохожим свои товары.

Цены на секреты в цементе варьируются от 1 иены (менее 1 рубля) до 5 квадриллионов иен (около 607 миллиардов рублей).

Когда началась пандемия, «Секретному магазину» пришлось перейти в онлайн-формат. Теперь тайны можно купить на специальном сайте.

Кроме того, Кимура делится некоторыми анонимными секретами на сайте проекта Himitsuya и в твиттере.

Как пишет Medialeaks, чужие секреты действительно пользуются спросом — на торговой площадке eBay можно приобрести личные дневники разных людей из разных времен. Например, за $3 тысячи (около 130 тысяч рублей) на eBay продается дневник Роуленда Фримена, живущего в 1800 году. Торговая площадка предлагает еще множество подобных рукописей.

Один из типичных покупателей таких дневников — Салли Макнамара из Великобритании. Более 35 лет она занимается поисками чужих дневников и за годы собрала архив из тысяч историй.

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Петербургский художник Максим Шишов установил на Средней аллее Каменного острова арт-объект Bird House Gallery. Это кормушка для птиц, внутри которой находятся маленькие копии существующих картин и арт-объектов, созданных Шишовым.

Как рассказал художник, он вкладывает в проект Bird House Gallery две идеи. Одна из них посвящена простою галерей во время пандемии. Вторая — арт-критикам и творчеству самого Шишова.

На открытии Максим Шишов насыпал в кормушку пшено, но в итоге прилетела лишь одна птица. «Увидели только одну птицу, которая попыталась там поесть. Может, проблема в том, что было много людей», — рассуждает художник.

Коты — удивительные создания, которые способны покорять людские сердца не только своей грациозностью и умилительными мордашками, но и довольно странным поведением. Иногда у них как будто происходит какой-то сбой в системе, из-за чего они «ломаются». И это так смешно, что рука хозяина тут же тянется за телефоном, чтобы сделать снимок и поделиться этим. Мы собрали для вас примеры таких фото.

Хорошего дня и функционального настроения!