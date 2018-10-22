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Утро в Туле
22 октября: Поможем сбежать из душного офиса!

22 октября: Поможем сбежать из душного офиса!

Доброе утро, друзья!

 

Казалось, что волшебная осень никогда не кончится, но уже на этой неделе нас ждет предзимняя погода и никакого солнца (ну, кроме сегодня — есть шанс поймать последние лучики). Ему на смену придут дожди, дожди, дожди… Держитесь!

 

Непреодолимое желание начать эту неделю с рекорда. Не можем себя сдержать! 

Канал «Книги рекордов Гиннеса» опубликовал ролик о самом большом доме на колёсах, сделанном из LEGO. Вся мебель, элементы интерьера и даже продукты внутри также сделаны из конструктора. Кроме того, к дому проведён водопровод, позволяющий пользоваться раковиной. Всего на строительство трейлера, являющегося полноразмерной копией Viscount Royale 1973 года, ушло 5 недель и 288,630 деталей:

Мораль: поощряйте увлечение своих детей конструкторами. Вырастут - дом построят и смогут жить отдельно =Р

 

Новости.

Успешными бизнесменами рождаются, а не становятся! Небольшая предыстория: с 17 октября в Канаде легализовали марихуану, которую можно хранить и употреблять в рекреационных целях (то есть для развлечения). И уже открылись первые магазины по продаже каннабиса, в которые выстроились очереди из желающих попробовать легальную травку. Одна маленькая девочка-скаут из Эдмонтона придумала, как на этом заработать (ну ладно, ей помог советом хитренький папаша, но все остальное она сделала сама). Она решила продавать печенье прямо возле магазина с травкой! 30 пачек разошлись за рекордные 45 минут, удалось заработать больше 120 долларов. Ммм, печеньки!

 

Российский каллиграф Покрас Лампас расписал площадь перед стадионом «Локомотив» в Черкизово. Площадь рисунка — более 11 тыс. квадратных метров. Роспись выполнена в красном и зеленом оттенках, цветах футбольного клуба «Локомотив». «Это новый шаг не только в истории «Локомотива», но важная отправная точка в моем творчестве, связывающая спорт и культуру. Наш новый проект — о преодолении границ, новых рекордах и изменении представления о футболе. Футбол больше, чем игра, моя работа шире, чем стрит-арт», — рассказывает Покрас Лампас о задумке проекта.

 

В Японии создали робота-змею, который может забраться по вертикальной лестнице. При создании этой машины инженеры вдохновлялись реальными рептилиями - движения робота очень похожи на движения змей в природе. Короче, жить все страшнее и страшнее. От роботов мы не спрячемся!

 

Музыкальная пауза!

В начале октября актер Брэдли Купер появился на французском телевидении, где исполнил песни из «Фиксиков», мультфильма про Антошку и даже «Учат в школе». Плейлист, конечно, чудной, но у Купера маленькая дочь (от российской модели Ирины Шейк), которая обожает эти песенки. Родители малышей поймут!

Видео, кстати, с русскими субтитрами, включите их в настройках — очень удобно:

 

Дарим вам уникальную возможность сбежать из офиса (по крайней мере, виртуально)!

Прогулка в английской сельской местности в 4K. От полного релакса вас отделяет один клик:

 

В галерее - победители и призеры ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World 2018. Топ-15!

Галерея
Глаз жука Metapocyrtus subquadrulifer Фотография: Yousef Al Habshi, Фото: 1
Сорус папоротника Фотография: Rogelio Moreno Gill, Фото: 2
Пенница в домике-пузыре Фотография Saulius Gugis, Фото: 3
Перо павлина Фотография: Can Tunçer, Фото: 4
Эмбрион паука Parasteatoda tepidariorum Фотография: Dr. Tessa Montague, Фото: 5
Часть сетчатки примата Фотография Hanen Khabou, Фото: 6
Слеза человека Фотография Norm Barker, Фото: 7
Портрет Sternochetus mangiferae Фотография Pia Scanlon, Фото: 8
Голограмма безопасности Фотография: Dr. Haris Antonopoulos, Фото: 9
Стебли с пыльцевыми зёрнами Фотография: Dr. Csaba Pintér, Фото: 10
Клетка соединительной ткани человека Фотография Nilay Taneja, Dr. Dylan Burnette, Фото: 11
Крыло бабочки Фотография: Luciano Andres Richino, Фото: 12
Balanus glandula Фотография Charles B. Krebs, Фото: 13
Клетка обезьяны Фотография Andrew Moore, Dr. Erika Holzbaur, Фото: 14
Varroa destructor на спине пчелы Фотография Antoine Franck, Фото: 15
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:53 +6
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