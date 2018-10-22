22 октября: Поможем сбежать из душного офиса!

Доброе утро, друзья!

Казалось, что волшебная осень никогда не кончится, но уже на этой неделе нас ждет предзимняя погода и никакого солнца (ну, кроме сегодня — есть шанс поймать последние лучики). Ему на смену придут дожди, дожди, дожди… Держитесь!

Непреодолимое желание начать эту неделю с рекорда. Не можем себя сдержать!

Канал «Книги рекордов Гиннеса» опубликовал ролик о самом большом доме на колёсах, сделанном из LEGO. Вся мебель, элементы интерьера и даже продукты внутри также сделаны из конструктора. Кроме того, к дому проведён водопровод, позволяющий пользоваться раковиной. Всего на строительство трейлера, являющегося полноразмерной копией Viscount Royale 1973 года, ушло 5 недель и 288,630 деталей:

Мораль: поощряйте увлечение своих детей конструкторами. Вырастут - дом построят и смогут жить отдельно =Р

Новости.

Успешными бизнесменами рождаются, а не становятся! Небольшая предыстория: с 17 октября в Канаде легализовали марихуану, которую можно хранить и употреблять в рекреационных целях (то есть для развлечения). И уже открылись первые магазины по продаже каннабиса, в которые выстроились очереди из желающих попробовать легальную травку. Одна маленькая девочка-скаут из Эдмонтона придумала, как на этом заработать (ну ладно, ей помог советом хитренький папаша, но все остальное она сделала сама). Она решила продавать печенье прямо возле магазина с травкой! 30 пачек разошлись за рекордные 45 минут, удалось заработать больше 120 долларов. Ммм, печеньки!

Российский каллиграф Покрас Лампас расписал площадь перед стадионом «Локомотив» в Черкизово. Площадь рисунка — более 11 тыс. квадратных метров. Роспись выполнена в красном и зеленом оттенках, цветах футбольного клуба «Локомотив». «Это новый шаг не только в истории «Локомотива», но важная отправная точка в моем творчестве, связывающая спорт и культуру. Наш новый проект — о преодолении границ, новых рекордах и изменении представления о футболе. Футбол больше, чем игра, моя работа шире, чем стрит-арт», — рассказывает Покрас Лампас о задумке проекта.

В Японии создали робота-змею, который может забраться по вертикальной лестнице. При создании этой машины инженеры вдохновлялись реальными рептилиями - движения робота очень похожи на движения змей в природе. Короче, жить все страшнее и страшнее. От роботов мы не спрячемся!

Музыкальная пауза!

В начале октября актер Брэдли Купер появился на французском телевидении, где исполнил песни из «Фиксиков», мультфильма про Антошку и даже «Учат в школе». Плейлист, конечно, чудной, но у Купера маленькая дочь (от российской модели Ирины Шейк), которая обожает эти песенки. Родители малышей поймут!

Видео, кстати, с русскими субтитрами, включите их в настройках — очень удобно:

Дарим вам уникальную возможность сбежать из офиса (по крайней мере, виртуально)!

Прогулка в английской сельской местности в 4K. От полного релакса вас отделяет один клик:

В галерее - победители и призеры ежегодного конкурса микрофотографии Nikon Small World 2018. Топ-15!