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Утро в Туле
21 октября: плащ-невидимка, нейросеть-экстрасенс и клип про отопительный сезон

21 октября: плащ-невидимка, нейросеть-экстрасенс и клип про отопительный сезон

Доброе утро! Утро понедельника должно начаться не только с хорошего настроения, но и со вкусного завтрака. Американский диетолог Дэвид Джокерс изобрел самый полезный завтрак – омлет, в состав которого входят несколько суперполезных продуктов – домашние яйца, шпинат и красный лук. А готовиться он должен на оливковом или кокосовом масле.

 

За окном - типичная октябрьская погода. В ближайшие пять дней будет пасмурно, а сегодня еще и дождливо. Так что захватите с собой зонтик выходя из дома.

 

Начнем день с красоты. Над озером Мичиган нависает вращающееся облако. Ролик снят в 2016 году, но подобные природные явления – не редкость. Такие облака можно наблюдать в середине осени в Австралии.

 

Плащ невидимка теперь не такая уж и фантастическая задумка. Ученые создали материал способный скрыть объекты, находящиеся под ним. В роли покрытия-невидимки выступает высокотехнологичный материал Quantum Stealth, который работает по принципу лентикулярного растра — материал преломляет свет так, что можно видеть только предметы, находящиеся очень близко или очень далеко. Объекты, которые накрыты материалом, становятся невидимыми.

 

А тем временем российские ученые научили нейросеть читать мысли человека. По электрическим импульсам нейросеть воссоздает изображения, которые человек видит в данный момент. Это достижение позволит создавать гаджеты, которыми можно будет управлять силой мысли.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим кавер-версию летнего хита «Пчеловод» от сибирских энергетиков. В клипе они рассказали, как в их регионе идет подготовка к отопительному сезону.

 

В сегодняшней галерее собраны необычные статуи со всего мира. На чем они держаться одному создателю известно.

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Автор: Администрация Myslo
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