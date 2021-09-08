8 сентября: утка, которая научилась ругаться, и кот – носильщик свадебных колец

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Неожиданно тепло. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе днем прогреется до +20 градусов.

Этологи Карел тен Кате и Питер Фуллагар опубликовали в журнале Лондонского Королевского общества исследование о вокальных имитациях австралийских мускусных уток.

В основу исследования легли записи 1987 года, на которых птица имитирует скрип закрывающейся двери и ругается на английском: You bloody fool! («Ты чертов дурак»!) Это самец по кличке Риппер (переводится как Потрошитель), которого вырастили из яйца в сентябре 1983 года, он живёт в австралийском заповеднике Тидбинбилла. В январе 2003 года там произошёл пожар, вся документация сгорела, в том числе подробные документы о Риппере.

Учёные считают, что этой фразе Риппер научился от смотрителя заповедника. В обоих записанных случаях селезень находился в периоде брачных игр.

Они также изучили записи другого самца мускусной утки, которому на момент записи —в 2000 году — предположительно было два-три года. Он имитировал голос совершенно другого вида — тихоокеанской чёрной утки.

Этологи заявили, что их наблюдения «продемонстрировали наличие у уток развитых способностей к обучению вокализации, сравнимых со способностями певчих птиц и попугаев». Учёные утончили, что подобные звуки описывались и ранее, но их детальным анализом до сих пор никто не занимался. Они нашли свидетельства имитации звуков и у других лопастных — они пародировали фырканье пони и писк турникета.

Пора признать, что каверы хитов нулевых официально в мейнстриме. Например, песня «Это была любовь» — одна из лучших у Билана, и испортить ее невозможно, даже если упаковать в кальян-рэп. Авторы ютьюб-проекта «Студия 69» предоставили эту возможность Зиверт, которая справилась с этим так хорошо, что было принято решение следом записать дуэт. Сегодня слушаем Дима Билан & ZIVERT — «Это была любовь».

5 сентября американский журналист Ричард Ларсон показал в соцсетях, какую задачу он исполнял на свадьбе родственницы, — ему доверили сопровождать того, кто будет подносить кольца молодожёнам. Эту роль на себя взял кот невесты в мини-костюме с бабочкой — он должен был подъехать на специальной коляске, которую и вёз Ларсон.

Фото разошлось в твиттере, а журналист уточнил, что коту было скучно на самой церемонии, зато его порадовало внимание к себе до и после неё.

По словам Ларсона, на церемонии был и другой кот, которому не поручили настолько ответственную задачу, из-за чего тот «страшно ревновал».

Домашние питомцы — единственные существа на планете, которых можно назвать хорошими мальчиками и вместе с тем самыми большими дурачками. И хозяева четырёхлапых друзей знают об этом как никто другой. Достаточно лишь взглянуть на некоторые повадки и привычки своих любимцев, как сразу становится ясно, что иного объяснения, кроме того, что в каждом пушистом товарище есть по полкило бестолковости, просто не существует. И к слову, эта дурашливость совсем не портит ни котиков, ни собачек, а только добавляет им ещё больше обаяния!

Хорошего дня и эффектного настроения!