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Утро в Туле
15 июня: зебра, которая угощает сама себя, и самый грустный полицейский

15 июня: зебра, которая угощает сама себя, и самый грустный полицейский

Доброе утро! Короткая инструкция, как сделать день замечательным: наливаем чашку бодрящего напитка, устраиваемся поудобнее и читаем только хорошие новости. Поехали!

 

На что похожи ваши облака? Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется до +27 градусов.

 

Зебра, которая живет в парке дикой природы в Техасе, похитила ведро с угощениями. Полосатое животное заметило приближающихся посетителей, которые до этого кормили других обитателей парка. Хитрая зебра подбежала, выхватила еду и ускакала. Но жадность сыграла с ней злую шутку — у зебры не сразу получилось достать мордочку из ведра.

 

Эта беззаботная босанова для вечного лета родом из Екатеринбурга. Музыка с четкими географическими корнями, но пылко любимая и воспроизводимая всем миром. Сегодня слушаем Lovanda «Клеопатра».

 

Красноярская полиция выпустила ролик про очень грустного участкового. Он так и называется — «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца». В видео страдающий полицейский гуляет по березовой роще под песню «Березы» группы «Любэ». Срывает цветы, печально их нюхает и даже примеряет фуражку на дерево. Страдания сотрудника полиции прерывает женский голос: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый».

 

В списке ухода за питомцем, помимо кормления, прогулок и похода к ветеринару, есть ещё один важный пункт — ванные процедуры. И к ним у всех питомцев разное отношение: кто-то готов с разбега нырять в ванну с водой, а кого-то приходится заманивать туда самыми изощрёнными методами. Но итог всегда один: грязным не останется никто!

Сегодня мы собрали для вас несколько случаев, когда хозяева хвостатых сумели сделать снимок своих питомцев во время купания и поделились реакцией любимцев на воду со всем интернетом.

Хорошего дня и расслабленного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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